تم تأهيل المركز بكوادر وطنية متميزة

عبدالعزيز الفضلي

أوضح نائب رئيس المنظمة والرئيس الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» م.عدنان المير أنه خلال الـ 15 عاما الماضية تعاونت منظمة الملست العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي لقارة آسيا بالكويت، مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية في إنشاء مركز الروبوت الكويتي، وتولى مكتب الملست الإشراف عليه وإدارته خلال هذه السنوات.

وكشف المير في تصريح صحافي انه وخلال مقابلة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ممثلا في كل من م.عدنان المير وداود الأحمد طلبا بأن تولي الوزارة مسؤولية إدارة المركز لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالوزارة بعد ان تم تأهيل كوادر وطنية شابة تستطيع مواصلة مسيرة المركز المحلية والإقليمية والدولية، معربا عن بالغ شكره وتقديره لوزارة التربية وكل القيادات التي تعاونت ودعمت مسيرة مركز الروبوت خلال السنوات الفائتة.

وأفاد الرئيس الإقليمي لمكتب المنظمة العالمية «ملست اسيا» بأن التعاون السابق مع المركز منذ إنشائه كونه يركز على مجالات علمية في تكنولوجيا الروبوت، مشيرا الى ان المنظمة قامت بدعمه وإشراكه في مسابقاتها وفعالياتها ذات العلاقة بالأنشطة التكنولوجية والعلمية المعنية بالروبوت وتطبيقاته.

وذكر المير أن المركز الذي تأسس عام 2002 بجهود مشتركة بين الملست ووزارة التربية قدم الكثير من أنشطته المتنوعة لطلبة وطالبات الوزارة وفتح المجال لممارسة إبداعاتهم ومهاراتهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع التكنولوجيا والتقنيات العلمية الحديثة في مجال الروبوت.

من جانبه، قال داود الأحمد مدير مكتب الملست إن مستقبل التعاون بين الملست ومركز الروبوت الكويتي يتواصل من خلال المشاركة في المسابقات السنوية التي ينظمها مكتب ملست آسيا لطلاب الكويت في مجال الروبوت، فضلا عن مشاركة قطاع التعليم العام في المعارض العلمية المحلية والإقليمية التي يتم ينظمها سنويا بالإضافة إلى المساهمة في مجالات العلوم المختلفة.