أعلنت الهيئة العامة للتــعلـيـم التطبـيـقي والتدريب انها ستنظم المؤتمر العلمي الثاني لعلوم الرياضة بعنوان «واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة» يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.

وقال المدير العام للهيئة د.أحمد الأثري في بيان صحافي ان المؤتمر يهدف إلى تدارس واقع الرياضة في الكويت والوطن العربي وبحث التحديات التي تواجه الرياضة من حيث الممارسة والمنافسة.

وأضاف ان المؤتمر الذي يقام تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس يهدف أيضا الى التعرف على الأفكار والخطط الاستراتيجية المستقبلية ووضع رؤى عربية مشتركة مبدعة يمكن من خلالها تحقيق نهضة رياضية عربية.

وأوضح ان المؤتمر سيناقش المشكلات المرتبطة بمجالات التربية البدنية والرياضة والصحة في الكويت بصفة خاصة وعلى المستويين العربي والدولي بصفة عامة.

وأشار الأثري الى ان المؤتمر تشارك فيه دول عربية وأجنبية إضافة الى ممثلين لجميع جهات الدولة المعنية في شؤون الشباب والرياضة والصحة.