آلاء خليفة - ثامر السليم

واصلت جامعة الكويت عرسها الديموقراطي، حيث تزينت يوم أمس بالمنافسة الشريفة على انتخابات الجمعيات في 3 كليات، هي الشريعة الآداب والعلوم الاجتماعية.

وقد حافظت القائمة الاجتماعية على مقاعد الهيئة الإدارية للجمعية بفارق 317 صوتا عن منافستها القائمة المستقلة، حيث حصلت على 874 صوتا مقابل 557 للمستقلة.

كما حافظت قائمة الشريعة على جمعية كلية الشريعة بعد فوزها على قائمة التغيير بفارق 350 صوتا، محققة 1309 أصوات مقابل 959 لـ «التغيير».

وفازت قائمة التآلف الطلابي في انتخابات جمعية كلية الآداب على منافستها القائمة المستقلة بـ 1225 صوتا مقابل 705 أصوات للمستقلة.

وتعليقا على العرس الديموقراطي، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي د. ثقل العجمي: إن اللجان العاملة كانت حريصة على التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة على أكمل وجه، داعيا طلبة جامعة الكويت إلى المشاركة الفعالة في باقي أيام الانتخابات القادمة، متمنيا كل التوفيق لجميع القوائم المشاركة.

هدوء في «الآداب»

وعلى صعيد عملية الاقتراع، جاءت الأجواء الانتخابية في كلية الآداب هادئة بين قائمة التآلف الطلابي والقائمة المستقلة، رغم المنافسة الكبيرة والتشجيع القوي من مؤيدي القائمتين بهدف تحقيق الفوز وقيادة جمعية الآداب رغم أن المنافسة على أشدها وكلتاهما بذلت جهودا جبارة لكسب أصوات الطلبة.

وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الاقتراع في انتخابات جمعية الآداب سلمان بو هادي انه كان هناك تعاون بين الطلبة والمنظمين خلال عملية الاقتراع والتنظيم عند مدخل الدخول والخروج بالإضافة إلى التزام الطلبة من خلال إبراز البطاقة الجامعية قبل دخولهم الى باب الاقتراع.

لا تغيير في«الشريعة»

وشهدت كلية الشريعة منافسة شرسة بين قائمتي الشريعة والتغيير التي سعت بقوة لاستعادة مقاعد الجمعية بعد أن فقدتها العام الماضي، لكنها لم تتمكن حيث أثمرت جهود مؤيدي الشريعة عن الفوز بفارق كبير.

وعن أجواء هذه المنافسة، أشار رئيس لجنة انتخابات الجمعية عادل الفيلكاوي إلى أن إقبال الطلبة كان مقبولا وأن العملية الانتخابية سارت في انسيابية بتعاون جميع موظفي عماده شؤون الطلبة.

وشكر الفيلكاوي جميع الطلبة في كلية الشريعة والقوائم الطلابية على هذا النظام والانسيابية في التصويت وإذا تمت الأمور على ما هي عليه سنتوقع نجاحا باهرا في هذه الانتخابات.

من جهتها، قالت نائب رئيس لجنة انتخابات جمعية كلية الشريعة مريم الجيعان إن عمادة شؤون الطلبة اعتادت على التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة على أكمل وجه، متمنية كل التوفيق لجميع القوائم المشاركة.

لا شيلات في «العلوم الاجتماعية»

على صعيد كلية العلوم الاجتماعية جاءت الانتخابات هادئة جدا، وخلت من الشيلات والصيحات الانتخابية لاسيما بعد قرار عمادة الكلية بمنع دخول أي طالب من خارج جامعة الكويت إلى مقر الكلية ووضع سياج أمني في بهو الكلية الداخلي والخارجي بما أضاف جوا من الالتزام والهدوء حفاظا على امن وسلامة الطلاب من أي مناوشات قد تحدث لأي سبب ما خلال اليوم الانتخابي.

وقد تواجدت «الأنباء» في الكلية العلوم الاجتماعية حيث كانت المنافسة قوية بين القائمة الاجتماعية «الابنة الصغرى للقائمة الائتلافية»، والتي خاضت الانتخابات تحت شعار «أهل الدار» وبين القائمة المستقلة لاسيما أن الفارق في أصواتهما لم يكن كبيرا خلال الأعوام الماضية، لكن كالعادة حسمتها القائمة الاجتماعية.

«الأنباء» التقت عميد كلية العلوم الاجتماعية د.حمود القشعان، ليؤكد أن عمادة الكلية اتخذت جميع الإجراءات لتامين الانتخابات الطلابية من اجل جعل هذا اليوم مميزا لجميع الطلبة وان ينتهي بسلام دون حدوث اي مشاكل تذكر.