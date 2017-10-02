المطر: أيادي الباحثين بجامعة الكويت مكبلة بسبب التقشف

آلاء خليفة

ذكر مرشح قائمة التميز الأكاديمي التي تخوض انتخابات جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.بدر الراجحي ان القائمة تولت قيادة الهيئة الادارية للجمعية في فترات سابقة وكان لها وجود قوي في المطالبة بحقوق اعضاء هيئة التدريس والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

وذكر الراجحي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قائمة التميز الاكاديمي تضم هذا العام وجوها جديدة شابة لضخ دماء جديدة في القائمة، موضحا ان القائمة تضم اعضاء من كل التوجهات والخلفيات الثقافية فهي منوعة وتمثل كل اطياف المجتمع الكويتي وتركز على خدمة اعضاء هيئة التدريس.

وأشار الراجحي الى ان هناك تراجعا كبيرا في اداء الجامعة وفي حقوق ومكتسبات الأساتذة وظهرت هناك ظواهر جديدة لم تكن موجودة سابقا في جامعة الكويت ومنها التأخر في صرف المستحقات وقضية رفع السكن الجامعي المبالغ فيه بالنسبة للزملاء اعضاء هيئة التدريس من الوافدين والعديد من القضايا الاخرى.

من ناحيته، ذكر مرشح قائمة التميز الاكاديمي د.محمد المطر ان القائمة تركز على تفعيل القرارات التي اتخذت سابقا ولم يتم تفعيلها ومنها التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس وتفعيل قرار الكادر والمطالبة بإيقاف التراجع خاصة فيما يتعلق بدعم الابحاث العلمية حيث اصبح هناك قطع كبير بالنسبة لميزانية الابحاث حيث تم تخفيض ميزانية الابحاث لأكثر من 60%، متسائلا: كيف يمكن لجامعة الكويت ان تقدم ابحاثا وهي غير مدعومة لاسيما في الكليات العلمية والتي لا يمكن لأي دكتور ان يقدم بحثا دون دعم مالي نظرا لأن الابحاث العلمية متعلقة بمختبرات وفنيين وأدوات.

وقال المطر: ان ايادي الباحثين بجامعة الكويت مكبلة بسبب التقشف غير المبرر، لافتة الى ان التقشف لا بد ألا يطول الصحة والتعليم.