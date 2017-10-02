آلاء خليفة

أعلن عضو القائمة الأكاديمية المستقلة بجامعة الكويت د.انور الشريعان والتي تخوض انتخابات جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن اقامة مناظرة علنية اليوم الاثنين بمقر الجمعية في نادي الجامعة بالشويخ.

وكشف د.الشريعان انهم دعوا القائمة الاخرى التي تتنافس معهم على مقاعد الهيئة الادارية بالجامعة وهي قائمة التميز الاكاديمي لحضور المناظرة التي ستقام اليوم في تمام الساعة 4 عصرا بمقر جمعية اعضاء هيئة التدريس بنادي الجامعة بالشويخ ومقارعة الحجة بالحجة ومقارنة انجازات القائمة الاكاديمية المستقلة خلال السنوات الست التي قادت فيها الجمعية، وإنجازات قائمة التميز الاكاديمي خلال السنوات الأربع التي قادوا فيها الجمعية بحضور اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وستكون الكلمة الفصل لهم في صناديق الاقتراع، كما دعا الشريعان جميع وسائل الإعلام الى تغطية المناظرة.

واردف الشريعان قائلا: تحركت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في الفترة السابقة على مشروع سنقوم بالاعلان عنه اليوم خلال المناظرة وهو مشروع الكادر الثاني، مضيفا: بحسب الاتفاق مع الحكومة فإن مجلس الوزراء في 2006 ـ 2008 عندما اقر اول كادر بان يراجع الكادر بعد 10 سنوات، موضحا ان رواتب اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت لم تطرأ عليها اي زيادة منذ العام 2006 على الرغم من زيادة رواتب جميع موظفي الوظائف الحكومية في الدولة ما عدا راتب عضو هيئة التدريس، حيث اصبح راتب عضو هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات في اسفل رواتب الوظائف الحكومية.

من ناحية اخرى، اوضح الشريعان ان الجمعية العمومية ستعقد يوم غد الثلاثاء قبيل عقد الانتخابات، لافتا الى ان الانتخابات ستجرى في الساعة 5 الى 8 مساء بمقر الجمعية بنادي الجامعة بالشويخ.