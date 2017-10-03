الشمري: الهوية الجامعية شرط المشاركة في التصويت

آلاء خليفة

فازت قائمة المنار الطبي بانتخابات جمعية طلبة العلوم الطبية المساعدة بحصولها على 369 صوتا مقابل 190 صوتا لقائمة الوسط الديموقراطي. وبينما جاءت الانتخابات هادئة، إلا أنها طغى عليها العنصر النسائي نظرا لارتفاع أعداد الطالبات مقارنة بأعداد الطلبة الذكور.

وأجريت الانتخابات صباح أمس في مركز العلوم الطبية بالجابرية وسط أجواء منافسة بين القائمتين، رغم أن قائمة المنار الطبي اعتادت الفوز بمقاعد الهيئة الإدارية للجمعية بفارق أصوات كبير، وخاضت «المنار الطبي» الانتخابات تحت شعار «مجدنا عال محال أن يزول» بينما رفعت «الوسط الديمقراطي» شعار «ضد كافة أشكال التعصب والتمييز».

ومن المعروف في انتخابات الكلية الطبية خلو الكلية من الشيلات الانتخابية والصيحات نظرا لطبيعة دراسة الطلاب في تلك الكليات ولكن في المقابل فإن طلاب الكليات الطبية حريصون على المشاركة في التصويت واختيار من يمثلهم في جمعية العلوم الطبية المساعدة.

وقد قام أفراد إدارة الأمن والسلامة بجهود حثيثة طوال اليوم الانتخابي منذ فتح الصناديق وحتى إغلاق الصناديق ونقلها لموقع فرز الأصوات وإعلان النتائج حيث يقومون بتنظيم دخول وخروج الطلاب من مقار الاقتراع، كما تم توفير طاقم طبي عند مقار لجان تحسبا لأي حالات طارئة.

وتواجدت «الأنباء» في أرجاء الكلية لمتابعة أجواء العرس الديموقراطي، وخلال جولة داخل لجنة الطلبة، أوضح رئيس لجنة الاقتراع خالد الشمري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر ولم تحدث أي مشاكل تذكر، مبينا أن التصويت يكون من خلال الهوية الجامعية فقط.

وذكر الشمري ان شروط التصويت اختيار اسم القائمة او المرشح ويمنع منعا باتا الكتابة على ورقة الاقتراع وتعتبر ملغاة ويجب الا يزيد اختيار الطالب على 12 مرشحا، كما يمنع استخدام الهاتف النقال داخل قاعة التصويت منعا باتا، مشيدا بالوعي النقابي لطلاب كلية الطب المساعد.

ومن داخل لجنة الطالبات التقت «الأنباء» رئيسة لجنة الاقتراع سارة العسكري التي أوضحت أنه تم حرمان طالبتين من التصويت وذلك بسبب عدم تقديمهما للهوية الجامعية، حيث ان انتخابات الجمعيات والروابط الطلابية تتم من خلال تقديم الهوية الجامعية فقط للطالبة.