عبدالله الراكان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان اتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ارسل كتابا إلى عمادة شؤون الطلبة في التطبيقي لأخذ الموافقات باعتماد موعد انتخابات طلبة الهيئة 2017-2018 مشيرة إلى ان الاتحاد طلب في الكتاب تحديد يوم الاثنين 16 أكتوبر موعدا لانتخابات اتحاد طلبة التطبيقي.

واضافت المصادر ان الاتحاد سيعلن موعد الانتخابات بعد موافقة عمادة شؤون الطلبة، موضحة ان الانتخابات ستجرى بعد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمناقشة التقريرين المالي والاداري والذي سيعقد بتاريخ 14 اكتوبر بحضور عميد شؤون الطلبة د.حسين المكيمي ومساعد العميد للشؤون الطلابية عادل البريكي ورئيس قسم الجمعيات العلمية محمد الرشيد واتحاد طلبة التطبيقي الحالي.