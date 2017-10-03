عبدالعزيز الفضلي

تؤكد وزارة التربية حرصها على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وعدم السماح بالخروج عن تنفيذ القرارات والالتزام بالتعاقدات مع جميع الشركات.

وتوضح الوزارة بشأن الفيديو المتداول عن قيام احد السائقين باستغلال حافلة لشؤونه الخاصة تابعة لمدرسة النور ـ بنين بإدارة التربية الخاصة، انه جرى استبعاد السائق من العمل.

وتشير وزارة التربية إلى أنها قامت بدورها في الإيعاز للشركة المسؤولة عن استئجار حافلات نقل طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة للتنبيه على السائقين بعدم استخدام الحافلة بشؤونهم الخاصة، مع الاحتفاظ بحقها في تطبيق الشروط التعاقدية.