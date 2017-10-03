عبدالعزيز الفضلي

رفض مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي ما تتعرض له مدرسة الرجاء من تشهير في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تطبيقها النظم واللوائح خاصة أن مدرسة الرجاء من المدارس المميزة في بذل الجهود وتذليل العقبات للطالبات وإداراتها المدرسية مميزة بالتعاون مع الجميع.

وأشار الى أن احد أولياء الأمور تمادى في ترويج إشاعات مغرضة ونشر مستندات وصور من داخل المدرسة مخالفا قانون المرئي والمسموع لوجود ابنته في المدرسة حيث انها من ضمن ضعاف السمع، موضحا أن مكانها الصحيح هو مدارس التعليم العام وليست المدارس التي تختص بالإعاقة الحركية.

وأضاف أن ولي الأمر لجأ للوكيل المساعد والذي منحه فرصة لمعرفته به كونه أحد ناخبي الدائرة الخامسة وحل المشكلة إلا أن ولي الأمر اعتبره ضوءا أخضر لمزيد من التمادي ونشر الصور الخاصة بالتعهد وصور أولياء الأمور الأمهات من غير وجه حق وخلط الكثير من الأمور وهذا ما يتعارض مع القرارات التنظيمية التي تخضع لمجلس النظام لرفع تقرير لوضع حد لتصرفات ولي الأمر غير المشروعة.

وختم العجمي بأن مشكلة الباصات التي أثارها نفس ولي الأمر والذي كان خارج الكويت فيها من التجني والتدليس بالحقائق لتوافر الباصات وبشهادة الجميع وبعلم القياديين بوزارة التربية وتوفيرها على الوجه الأكمل وبجهود شخصية من وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس والذي لم يتوان في متابعتها والاهتمام بتفاصيلها.

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