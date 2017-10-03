أعلنت جامعة الكويت ترشيح مشروع المباني الإدارية الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية للمرة الثانية للفوز بجائزة مهرجان العمارة العالمي الذي يعد من أضخم الملتقيات المعمارية حول العالم.

وقال مدير البرنامج الإنشائي في الجامعة د.قتيبة رزوقي في تصريح نقله بيان للجامعة ان المسابقة ستقام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، مبينا انه تم تصنيف المشروع ضمن فئة أوائل المشروعات التعليمية المستقبلية.

وأكد رزوقي ان ترشيح المشروع يعد «مبعث فخر لنا كأسرة جامعة الكويت وككويتيين» حيث نجح المشروع في تحقيق وإظهار نهج مبتكرة لتنظيم وتوظيف العناصر الإدارية والتعليمية المتنوعة والمطلوبة في المرافق التعليمية.

واشار الى ان هذا المشروع العملاق الذي فاز بالعديد من جوائز وتم ترشيحه ضمن أكبر المشاريع الدولية بتقييم من أبرز لجان التحكيم العالمية يبرهن على مكانة الكويت الإقليمية في ريادة المشاريع الكبرى.

من جانبه، قال مساعد مدير البرنامج للتخطيط والتصميم والمتابعة د.محمد صادق في تصريح مماثل ان هذا الترشيح يوثق مكانة مشروع المدينة الجامعية على الصعيد المعماري اقليميا ودوليا.

واكد صادق ان الترشيح يبرز مساحة الإسهامات التي يقدمها هذا المشروع الوطني الاستراتيجي أكاديميا واجتماعيا للكويت والمنطقة، مشيرا الى ترشيحات متعددة سابقة اختارت مكونات الحرم الجامعي في الشدادية والذي حصدت تصاميم كلياته ومرافقه العديد من الجوائز العالمية في المجال المعماري والإنشائي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي الذي قام بتصميم المشروع م. طارق شعيب إن الأهداف الأساسية لتصميم هذا الصرح المركزي تكمن في خلق لغة معمارية موحدة لسبعة مبان مختلفة لكل منها برنامج متطلبات خاص وبتصاميم حديثة استلهمت من العمارة المحلية والعربية.

وبين شعيب ان التصاميم نفذت بأحدث التقنيات للتخفيف من آثار المناخ الصحراوي القاسي في الكويت بطرق مبتكرة حيث تقوم التصميمات الشريطية للواجهات بالتحكم في أشعة الشمس على المباني والممرات الخارجية.

يذكر ان أعمال المشروع تضم سبعة مبان موحدة التصميم تقع على مساحة تبلغ 270 ألف متر مربع تقريبا وتشمل مبنى المكتبة الجامعية المركزية الضخمة وبرج الإدارة المركزية والمسجد ومركز المؤتمرات الى جانب المركز الثقافي والإعلامي للزوار مع الحدائق الواقعة بمنطقة الوصول والترحيب.

ويعد مبنى اللؤلؤة الجديد النقطة المحورية لهذا المشروع حيث صمم بنهج معماري مميز ليضم القاعة الرئيسية للحرم الجامعي والتي خصصت لإقامة حفلات التخرج والعروض الفنية الكبيرة وغيرها من المناسبات ذات الصلة.

وتحيط بهيكل اللؤلؤة البيضاوي كل المباني الأخرى لإبراز الهدف المركزي الذي ترمز إليه وهو وصول الطلبة إلى نقطة النهاية لانطلاقة جديدة في عالم العمل.

ومن المتوقع أن يحتفي مهرجان العمارة العالمي (واف) بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاقه وسيقوم بهذه المناسبة بتقييم جميع المرشحين الى التصفيات النهائية ضمن بيان (واف-10).