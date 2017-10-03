زار وزير التربية والثقافة والتعليم في جمهورية الصومال عبد طاهر عثمان، مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، والتقى بأمينها العام عبدالرحمن خالد البابطين، وبحثا معا عددا من المواضيع الثقافية والتعاون المشترك في هذا المجال، وحضر اللقاء المدير العام للمؤسسة د. تهامي العبدولي.

وأعرب الوزير عن أهمية الدور الثقافي الذي يقوم به رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين والأنشطة التي تؤديها المؤسسة في هذا المجال. حيث تقوم المؤسسة بأنشطة مختلفة في جامعة مقديشو وترسل بعثات طلابية من الصومال للدراسة في جامعة الأزهر الشريف بمصر.

من جانبه، أكد الأمين العام للمؤسسة عبدالرحمن خالد البابطين اهتمام رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين بالتواصل الثقافي مع جمهورية الصومال، مشيرا إلى أن المؤسسة تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة وخصوصا في مجال اللغة العربية.

وقدم د. تهامي العبدولي عرضا عن مستويات التعاون الدولي مع الصومال وهي في ثلاثة مستويات، الأول هو كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للثقافة العربية في سنته الثانية في جامعة مقديشو وفيه تقدم محاضرات عن أثر الثقافة العربية تاريخيا في الصومال إضافة إلى دروس اللغة العربية، والثاني هو تقديم منح سنوية لـ20 طالبا في الجامعة في مختلف التخصصات إلى حين التخرج، أما الثالث فهو بعثة سعود البابطين في مصر حيث يتم تدريس عدد مهم من الطلاب الصوماليين في جامعة الأزهر على حساب البعثة. وشدد على ما تحظى به دولة الصومال من عناية خاصة من قبل عبدالعزيز سعود البابطين.

بعد ذلك، قام الوزير بزيارة إلى مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي وأجرى جولة في أروقة المكتبة واطلع على المقتنيات التي أشاد بها في ختام الزيارة.