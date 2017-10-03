أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي حل أزمة موجهي المناطق التعليمية تخصص التقنيات التربوية والمكتبات والاخصائيين الاجتماعيين وذلك بعد تدخل وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري.

وقال العازمي في تصريح صحافي ان موجهي المناطق التعليمية تخصص التقنيات التربوية والمكتبات والاخصائيين الاجتماعيين نظموا وقفة بمقر وزارة التربية أمس للمطالبة بمساواتهم بموجهي الشؤون التعليمية في مختلف التخصصات الأخرى.

وأوضح العازمي ان وكيل الوزارة د.هيثم الأثري استقبل الموجهين الذين نظموا الوقفة أمس بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالإنابة فيصل مقصيد ورئيس نقابة التربية ورئيس نقابة التكنولوجيا حيث وعد الأثري بحل المشكلة ورفع كتاب لديوان الخدمة المدنية بمساواتهم بزملائهم.

وثمن العازمي في ختام تصريحاته جهود وكيل الوزارة د.هيثم الأثري والوكيل المساعد فيصل مقصيد وتفهمهم لمطالب الموجهين وضرورة مساواتهم بزملائهم، مؤكدا ان الوكيل الأثري دائما ما يتفاعل مع اي مشكلة تخص المعلمين او الإداريين بوزارة التربية ويسعى لحلها فورا.