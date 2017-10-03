تستمر انتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2017/2018 في كلية العلوم الطبية المساعدة بتنافس كل من قائمتي المنار الطبي والوسط الديموقراطي على مقاعد الهيئة الإدارية في الكلية.

هذا، وقد أعلن رئيس لجنة الاقتراع في كلية العلوم الطبية المساعدة خالد الشمري أنه تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 8:10 دقائق على أن يغلق في تمام الساعة 2:10، وعن مكان الاقتراع للطلبة قاعة 73 وللطالبات قاعة 96، وبين الشمري أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت 37 طالبا و956 طالبة وبلغ عدد الطلبة المقترعين حتى الساعة 11 صباحا 360 طالبة و7 طلاب في الكلية.

وشدد الشمري على ضرورة الالتزام باصطحاب الهوية الجامعية عند التصويت واتباع تعليمات رئيس كل لجنة انتخابية، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بصورة مشرفة ومنظمة.