أعلن أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بندر المغري أن الهيئة الإدارية للاتحاد عقدت اجتماعا طارئا مع عمادة شؤون الطلبة وترأس الاجتماع عميد شؤون الطلبة د.حسين المكيمي، وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديد موعد الجمعية العمومية العادية وموعد الانتخابات المقبلة للاتحاد.

وقال المغري إنه تم الاتفاق على عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 14 اكتوبر ويتم خلالها مناقشة التقريرين المالي والإداري عن العام النقابي إضافة لما يستجد من أعمال، بينما يتم إجراء العملية الانتخابية لاختيار الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد يوم الاثنين الموافق 16 اكتوبر.