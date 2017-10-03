تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.مشاري الهاجري وبحضور العميد المساعد للشؤون الطلابية د.نايف الشمري نظم مكتب التوجيه والإرشاد «اللقاء الإرشادي للطلبة المستجدين» في كلية العلوم الإدارية للعام الجامعي 2017/2018.

وفي بداية اللقاء، أكد د.نايف الشمري على أهمية حضور الطلبة، مشيرا إلى أن الطالب يجب أن يكون مستقلا بقراره وأن يأخذ المشورة من المرشد الأكاديمي ومكتب التوجيه والإرشاد وألا يلتفت لما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا، وقد شارك في اللقاء رئيس مكتب التدريب الطلابي والخريجين د.حسين علي والذي عرف بدور المكتب وعن كل ما يقدمه لتطوير وتدريب الطلبة سواء خلال مسيرتهم الجامعية ولتدريبهم وتهيئتهم للحياة العملية.

وهدف هذا اللقاء إلى تعريف الطلبة المستجدين بكلية العلوم الإدارية والتخصصات التي تطرحها الكلية، بالإضافة إلى كيفية استخدامهم لنظام الطالب الجامعي وتسجيل المقررات الدراسية، حيث انه ابتداء من الفصل الدراسي الثاني سيقوم الطالب بتسجيل مقرراته بنفسه.

والجدير بالذكر أنه تم قبول 560 طالبا وطالبة بكلية العلوم الإدارية بالفصل الدراسي الأول 2017/2018، هذا وترحب كلية العلوم الإدارية بكل طلبتها متمنين لهم عاما جامعيا موفقا.