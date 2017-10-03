عبدالعزيز الفضلي

انطلقت أعمال الدورة التدريبية الموسعة والتي تنظمها رئيسة قسم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في الإدارة العامة للتعليم الخاص نجاة الرويشد بالتعاون مع إدارة التطوير والتنمية بمركز الجابرية

للمديرين المساعدين والمديرات المساعدات في المدارس العربية بعنوان احتياجات وتحديات وذلك لتحقيق التنمية المهنية لهم.

وتضمنت الدورة التي شملت 44 قياديا بواقع 28 مديرة مساعدة و16 مديرا مساعدا توضيح معنى الدمج وفئة صعوبات التعلم وبطيء التعلم في المدارس العربية وكيفية التعامل معهم وكيفية التواصل وتدريس الإعاقة السمعية والبصرية والفرق بين ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم المحاضران الاستشاري والخبير في قضايا المعاقين محمد الرامزي والخبير في مجال الإعاقة الموجه زيد الموسوي شرحا تفصيليا تضمن:

- أهم طرق التواصل وتدريس الاعاقة السمعية، وأنواع الاعاقات واسبابها، وأهم مقاييس اختبارات الذكاء المستخدمة للمعاقين، والامور التي يجب معرفتها ومراعاتها تحصيليا وسلوكيا وطرق تدريس صعوبات التعلم وبطء تعلم والتأخر دراسيا، فيما كرم الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي المنتسبين.

وقام د. عبد المحسن الحويلة بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين والمتدربات شاكرا الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المهنية.

وبين الرامزي أن الدورات استهدفت المديرين المساعدين في المدارس التي تضم طلبة ذوي الإعاقة من صعوبات التعلم والإعاقات الحركية والبصرية حيث هناك عدم معرفة في التعامل مع هذه الحالات لدى كثير من المديرين المساعدين ولا نلومهم في ذلك، ومن هنا جاءت فكرة عمل دورة تدريبية مكثفة لهم وتعريفهم بأهم الإعاقات المدمجة في المدارس العربية.

وذكر الرامزي في تصريح للصحافيين الهدف من الدورة وهو تشخيص حالات الذكاء لدى الطلبة والإلمام بكيفية التعامل مع هؤلاء الطلبة داخل الفصل وتعريف المعلمين بطرق التواصل مع هذه الفئات من الطلبة وطرق التدريس المثلى، لافتا إلى ان الدورة شملت محاور رئيسية أهمها طرق التواصل والتدريس عند الاصم وما تعرفه عن الصم وضعاف السمع وما الفرق بين بطيء التعلم وصعوبة التعلم والتأخر الدراسي وما هي أهم سمات وطرق تدريس المعاقين بصريا وما هي أهم سمات وطرق تدريس المعاقين حركيا؟

وأوضح الرامزي أن الدورة نظمت على مدى 3 أيام بواقع 12 ساعة ونصف تدريب مكثفة بواقع 3 ساعات يوميا، مشيرا إلى أنه تم استهداف المديرين المساعدين في الدورة نظرا لأنهم يتبعون الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية ومن ثم يقومون بالإشراف على المعلمين في فصول الدمج.