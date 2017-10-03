وصفت قائمة التميز الأكاديمي تأخر صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس بالأمر المؤسف الذي لا يتناسب مع مكانة أعضاء هيئة التدريس.

وقالت القائمة في بيان لها: إن تكرار هذا التأخير ينم عن استمرار ذات الخطأ المتسبب في عدم صرف المستحقات، ولم يتم تدارك الخلل المؤدي إلى هذا الأمر، لافتة إلى أن دور جمعية أعضاء هيئة التدريس في الفترة الماضية كان قاصرا ولا توجد هناك أي حلول لهذه المشكلة التي استمرت خلال فترة الهيئة الإدارية السابقة.

وشددت قائمة التميز الأكاديمي على ضرورة صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس المالية، فهذه حق من حقوقهم وغير مقبول المماطلة فيها والتأخر في صرفها لهم.

ومن جانب آخر، جددت قائمة التميز الأكاديمي رفضها لفصل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية عن جامعة الكويت، مؤكدا أن الحرم الجامعي الجديد يجب أن يكون تابعا لجامعة الكويت وغير مقبول فصل التبعية في هذا الأمر.

وأشارت إلى أن تصميم الحرم الجديد في الشدادية جاء على أساس رؤية وتطلعات أساتذة جامعة الكويت، فهو يلبي طموحات جامعات الكويت ويمنحها إضافة ومكانة أكاديمية في المباني الجديدة والمدعمة بكل الأدوات والأجهزة العلمية الحديثة.