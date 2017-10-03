أصدر الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وثيقتين متعلقتين بمعايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي ومؤشرات الأداء الفعال ومتطلبات المقايسة الاعتمادية وأهمها إعداد دراسة التقييم الذاتي. وقد صادق عليها مجلس إدارة الجهاز، وتم شرحها، عبر عدة لقاءات، لقياديي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ويعتبر هذان الدليلان مرجعا وطنيا لتجويد ممارسات مؤسسات التعليم العالي وتحسين برامجها العلمية والمهنية والتدريبية وتثبيت آليات التعاون مع الجهاز الوطني بهدف منح الاعتماد الأكاديمي لهذه المؤسسات.

يتضمن الدليل الأول «Handbook for Institutional Accreditation» توصيفا لمجموعة مترابطة من معايير الاعتماد الأكاديمي ومؤشرات الجودة والتي تبين المقومات الضرورية لضمان النوعية والفاعلية في مجالات أساسية تتمحور حول مثلث التحصيل المعرفي: الأساتذة والطلبة وطرق التدريس، بالإضافة إلى البنية التحتية والموارد المتوافرة.

أما الدليل الثاني«Handbook for Institutional Self-Assessment» فيتضمن الخطوات العملية لإعداد مؤسسات التعليم العالي لتقرير التقييم الذاتي في ضوء المعايير ومؤشرات الأداء الواردة في الدليل الأول. وما يميز هذا الدليل، هو احتواؤه على نموذج لقياس مستوى أداء المؤسسة التعليمية إزاء جميع مؤشرات الجودة، ويضم كذلك مجموعة من الأسئلة لتحليل كفاءة الأداء ومستوى الاستيفاء لمؤشرات الجودة.

وبهذا الصدد، يسعد الجهاز الوطني أن يعلن، بأن التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد قطع شوطا بشأن البدء بمشروع التقييم الذاتي تمهيدا لتطبيق عملية الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، كما أثمر هذا التعاون عن التنظيم لورشة تدريبية في نوفمبر2017، إن شاء الله، بعنوان «Meeting NBAQ Accreditation Challenge» وبإشراف أحد الخبراء الدوليين في مجال تطوير وجودة التعليم العالي.