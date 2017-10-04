توقيع مذكرة لفتح مجالات أخرى في البعثات

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن تخصيص 6 مقاعد كبعثات دراسية لأبنائنا الطلبة في جامعة ترنتي الإيرلندية في كلياتها الطبية، مشيرا إلى اننا نعمل على التوسع في التخصصات التي نحتاجها بشكل أساسي وما يحتاجها سوق العمل خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الطبية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الفارس للصحافيين عقب اجتماعه مع وفد جامعة ترنتي الأيرلندية برئاسة رئيس الجامعة د. باترك بندرهاست صباح أمس في مكتبه بوزارة التربية.

وقال إن جامعة ترنتي من الجامعات الايرلندية المرموقة التي نطمح بالتعاون معها من خلال توقيع اتفاقيات لتوفير مقاعد لأبنائنا الطلبة في البعثات الخارجية، لافتا إلى اننا وقعنا اتفاقية مع الجامعة بهدف قبول أبنائنا في تخصصات أخرى غير طبية كالهندسة والعلوم والعلوم الإنسانية.

وأضاف: سعدت أن يقوم الوفد بزيارة إلى جامعة الكويت لتوقيع اتفاقيات مشتركة في المجالات العلمية وتبادل الخبرات لأعضاء الهيئة التدريسية، لافتا إلى اننا ندعم هذا التعاون الذي يعد نجاحا لجامعة الكويت.

من جانبها، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان ان زيارة وفد جامعة ترنتي الإيرلندية يعكس مدى العلاقات الوثيقة مع وزارة التعليم العالي، مضيفة ان الوزارة ابتعثت هذا العام طلبة لدراسة الطب البشري في الجامعة.

وأشارت إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة اليوم تهدف إلى فتح مجالات أخرى من التخصصات مثل الهندسة والعلوم والعلوم الإنسانية لابتعاث المزيد من الطلبة في السنوات المقبلة.

وأكدت ان الوزارة تسعى إلى اختيار أفضل الجامعات على مستوى العالم لابتعاث طلبتها مراعية جودة التعليم في الجامعة.