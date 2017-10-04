عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية أن يوم غد الخميس هو آخر يوم للتسجيل في الدوام المسائي بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون في المدرسة نفسها خلال الفترة المسائية.

من جانب آخر، أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد استعداد وزارة التربية للاحتفال باليوم العالمي لتكريم المعلم يوم 5 أكتوبر، موضحا أن اللجنة المنظمة العليا لتكريم المعلم نظمت احتفالية خاصة بهذا اليوم للعام الدراسي 2016/2017 بشكل يليق بالمعلمين المكرمين والهيئة التدريسية والمدارس المتميزة تقديرا لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي، مشيرا إلى حرص اللجنة المنظمة في كل عام على إضافة شيء جديد ومميز لهذا الاحتفال السنوي للمعلم.

وعن فكرة الاحتفال الجديدة أوضح أنها ستكون في ساحة كشك مبارك بسوق المباركية يوم غد الخميس، على فترتين صباحية ومسائية بالتعاون مع البلدية ووزارة الإعلام.

وأشار إلى أن الفعالية الصباحية في ساحة كشك مبارك في الساعة 7 و45 دقيقة بإقامة طابور الصباح ورفع العلم من قبل فرقة الكشافة والزهرات والمرشدات بالإضافة إلى إقامة جدول فعاليات حددته الجهة المنظمة لهذا اليوم، وستقام كذلك في نفس التوقيت فعالية رفع العلم في ثانوية أحمد العدواني التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية وسيكون هناك نقل حي لهذا الحدث من قبل تلفزيون الكويت، أما بالنسبة للاحتفالية في الفترة المسائية ستبدأ في تمام الساعة 6 مساء وستكون هناك فقرات موسيقية وفعاليات متنوعة مصاحبة لهذا الاحتفال، مشيرا الى أن الدعوة عامة ومفتوحة للجميع.

وأشار المقصيد إلى أنه سيتم تكريم كوكبة من المعلمين المتميزين والبالغ عددهم 331 معلما ومعلمة بالإضافة إلى 50 مدرسة متميزة في مدارس المناطق التعليمية الست ومدارس التربية الخاصة والمعهد الديني في حفل تكريم خاص يتم تحديده لاحقا تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه.