قال وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة إن القوانين واللوائح وضعت لخدمة الطلبة وأولياء الأمور وليس لمضايقتهم أو التنكيل بهم، وذلك في إطار الشفافية الكاملة وإعطاء كل ذي حق حقه وفق الأسس التربوية السليمة.

وقال الوكيل الحويلة: تلقيت الكثير من الشكاوى من أولياء أمور عدد من الطلبة في مدارس التربية الخاصة، وباب مكتبي مفتوح لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى أو ملاحظات من أجل الاستماع إليهم وتحقيق العدالة ورفع الظلم عنهم.

وأضاف أن مشكلة ولي أمر إحدى الطالبات بمدارس الرجاء تم حلها ورفع الظلم عنه، فهو يقيم بمدينة جابر الأحمد ولا يمكن حرمان ابنته من خدمة «الباص» وما صدر بحقه من قِبل الإدارة كان قرارا مخالفا للقانون واللوائح ولدينا من الشجاعة الأدبية الاعتراف بمثل هذه الأخطاء وتصحيحها، لأن الهدف الأساسي لوزارة التربية هو خدمة الطلبة وراحة أولياء أمورهم، فما بالنا عندما يكون الطالب أو الطالبة من ذوي الإعاقة.

وشدد الحويلة على أن وزارة التربية ممثلة في وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس وجميع القيادات حريصة تماما على تذليل كل العقبات أمام الطلبة وأولياء أمورهم، ولا نرتضي إطلاقا بصدور أي قرارات مجحفة بحقهم أو استخدام القانون واللوائح بشكل تعسفي يستهدف التنكيل بهم بشكل أو بآخر.