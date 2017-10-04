أمير زكي

جريا على عادته السنوية، قام محافظ محافظة مبارك الكبير الفريق أول م.أحمد عبداللطيف الرجيب بجولة تفقدية شملت عددا من مدارس المحافظة في مختلف المراحل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية للوقوف على مدى جاهزية مدارس المنطقة واحتياجاتها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وخلال الجولة أثنى الرجيب على جهود مدير عام المنطقة التعليمية ومساعديه وكذلك مديري المدارس التي شملتها الزيارة، لما لمسه من جهود مبذولة في سبيل تذليل ما تواجهه من عقبات في سير اليوم الدراسي واستعدادهم التام، وحرصهم على التعاون والتكاتف للتغلب على أي معوقات.