ليلى الشافعي

استقبل مركز الكويت للتوحد الطلبة والطالبات مع بدء العام الدراسي الجديد، بمجموعة من البرامج والأنشطة التي تخدم الأبناء من المصابين بالتوحد، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات اللازمة لدخول الطلبة للفصول كالفحوصات الطبية العامة كالحرارة للطالب وتسليم الأوراق المطلوبة واكتمال احتياجات الطالب للسباحة والورش.

وقد استقبل المعلمون أعزاءهم الطلبة بكل حب واحتفلوا معهم بهذه المناسبة السعيدة لبدء عام جديد مليء بالتواصل والتعاون بين الأسرة والمدرسة لخدمة الطالب، وشارك الجميع في هذه الفرحة من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وعبروا عن سعادتهم واستعدادهم لبداية العام الدراسي متمنين لهم عاما دراسيا مفعما بالنجاح والعلم والعمل لحصد النجاح في النهاية، وكانت ابتسامات الطلبة واحتضان معلميهم وإشارة مع السلامة لوالديه أحلى بداية لعام دراسي جديد.