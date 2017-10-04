آلاء خليفة

فازت القائمة المستقلة بانتخابات رابطة طلبة كلية العلوم الادارية محققة 1158 صوتا في مقابل 1099 صوتا للقائمة المعتدلة. وتعتبر رابطة طلبة العلوم الادارية معقلا قويا للقائمة المستقلة والتي خاضت الانتخابات تحت شعار «إرادة وطن.. إرادة الامس.. راية الغد» فيما خاضتها القائمة المعتدلة (الابنة الصغرى للقائمة الائتلافية) تحت شعار «لك عهدي».

وعلى خلاف الاجواء الهادئة التي مرت في الايام السابقة على انتخابات جمعيات وروابط كليات جامعة الكويت شهدت كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت امس يوما انتخابيا بامتياز يميزه الحماس القوي، فمنذ الدخول الى موقع الكلية شهدنا ازدحاما مروريا خانقا يوحي بأن جميع طلاب وطالبات كلية العلوم الادارية في مختلف السنوات الدراسية حضروا ليقولوا كلمتهم ويختاروا من يمثلهم.

والمشهد الاكثر برزوا يوما امس هو دور الطالبات اللواتي لم يقل دورهن عن زملائهن الطلبة. وفي انتخابات العام الماضي، فازت المستقلة بمقاعد رابطة طلبة العلوم الادارية بعدد اصوات بلغ 1169 في مقابل 932 صوت للقائمة المعتدلة.

ومن داخل لجنة الطلبة التقت «الأنباء» رئيس لجنة الطلبة طارق دشتي الذي اوضح ان نسبة الاقتراع اجتازت 30% خلال النصف الاول من عملية الاقتراع، حيث صوت 460 طالبا من اصل 910 طلاب حتى الساعة 11:30 صباحا وزاد العدد الى 765 عند الساعة 1:30 ظهرا.

ومن داخل لجنة الطالبات التقت «الأنباء» رئيسة اللجنة ربوع الفهد التي افادت بأنه تم فتح باب الاقتراع 8 صباحا، مشيدة بالاقبال الكبير من طالبات الكلية منذ الساعة الاولى لبدء عملية الاقتراع حتى انتهاء اليوم الانتخابي.

وكشفت الفهد ان عدد المقترعات بلغ 850 طالبة من اصل 2007 طالبة عند الساعة 11:30 صباحا وزاد العدد الى 1427 طالبة عند الساعة 1 ظهرا، مشيدة بالوعي النقابي الذي تتميز به طالبات الكلية.

ومن المعروف ان رابطة طلبة العلوم الادارية تعتبر معقلا قويا للقائمة المستقلة، حيث باتت النتيجة معروفة في السنوات الاخيرة وان الرابطة تكون للمستقلة.