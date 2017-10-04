الأنصاري: الاتفاقية تدعم رؤى جامعة الكويت وتطلعاتها

وقّعت جامعة الكويت مذكرة تفاهم في التبادل الأكاديمي والطلابي مع جامعة ترنتي - ايرلندا، وذلك لتسهيل التعاون بين الجامعتين، وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للتبادل الأكاديمي بين الجامعتين بناء على مبدأ المساواة المشتركة وتبادل المصالح، وتشمل الاتفاقية عدة مجالات منها: التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس إلى جانب التبادل الطلابي، وتبادل الزيارات الأكاديمية وتكثيف المشاركة بالمؤتمرات والندوات التي تنظمها الجامعتان وتكثيف التعاون الثقافي والبحث العلمي المشترك.

ووقع الاتفاقية عن جامعة الكويت مدير الجامعة د.حسين الأنصاري، وعن جامعة ترنتي رئيس الجامعة د.باترك بندرهاست، وذلك بحضور كل من نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.عصام العوضي، ونائب مدير الجامعة للأبحاث د.طاهر الصحاف، ونائب مدير الجامعة للتخطيط د.عادل الحسينان، ونائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د.عادل العوضي، وأمين عام الجامعة بالإنابة د.آدم الملا.

ومن جانبه، رحب د.حسين الأنصاري بالوفد الزائر معربا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجامعتين والتي تدعم رؤى جامعة الكويت وتطلعاتها المستقبلية في توثيق علاقاتها مع الجامعات العالمية المرموقة.

مبينا أن الهدف من الاتفاقية هو تشجيع تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى القيام بالبحوث المشتركة وتبادل المعلومات، آملا أن تتمكن جامعة الكويت من تحقيق المزيد والاستمرار بعلاقات وصداقات أقوى مع المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال الجهود التي تقوم بها الجامعة، متمنيا تنفيذا مثمرا وناجحا لهذه الاتفاقية.

ومن جهته، قال رئيس جامعة ترنتي د.باترك بندرهاست ان جامعة ترنتي هي جامعة أوروبية بحثية وهي عضو في اتحاد جامعات البحث الأوروبية وتشمل العديد من التخصصات وهذا يعتبر أمرا مهما للأبحاث لأن العديد من الأبحاث المهمة تقوم على الربط بين التخصصات مثل علم الأعصاب وهو تخصص يقع على الحدود بين علمي النفس والطب.