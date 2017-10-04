استقبل عميد كلية الهندســـة والبتـــرول د.عبداللطيف الخليفي الرئيس التنفيذي لشركة Rheinmetall الإيطالية والوفد المرافق لتدشين التعاون بين جامعة الكويت والشركة في تطوير مختبرات قسم الهندسة الميكانيكية لتمويلها عن طريق برنامج العمليات المقابلة الأوفست.

وتشارك جامعة الكويت بستة مشاريع كأكبر الجهات الحكومية مشاركة في برنامج الأوفست، حيث تقدم كلية الهندسة والبترول ثلاثة مشاريع هي:

مشروع مختبر فحص أجهزة وأنظمة التكييف بإشراف د.نواف الجويهل، ومشروع تصميم وبناء مختبر الأنابيب المركبة بإشراف د.ماجد مجيد، ومشروع مركز تدريب النظام الهيدروليكي بإشراف د.عماد خورشيد.

وقد استهل الوفد زيارته بمقابلة نائب مدير الجامعة للتخطيط د.عادل الحسينان ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الاستراتيجي د.ماجد الديحاني، تلاها زيارة كلية الهندسة لمعاينة مواقع المختبرات في قسم الهندسة الميكانيكية، وقد قام أعضاء هيئة التدريس بشرح موجز لطبيعة عمل كل مختبر وما تتطلع إليه الكلية من تطوير في تلك المختبرات كمراكز هندسية معتمدة.

وتحرص جامعة الكويت من خلال المشاريع التي سيتم تنفيذها عن طريق الأوفست لنقل المعرفة والخبرات الأجنبية إلى الكادر الوطني في الجامعة من طلبة ومهندسين وفنيين وخلق فرص عمل وتوسيع نطاق التدريب والاطلاع على خبرات جديدة متطورة تليق بالمكانة والعراقة التي تتمتع بها جامعة الكويت في الدولة.