موظفو السفارة يقدمون كل المعلومات التي تخص الدراسة في الولايات المتحدة

ثامر السليم

نظمت السفارة الأميركية معرض شبكة الطلاب الدولي مساء أول من أمس في فندق ريجنسي، بحضور الملحق الثقافي في السفارة الاميركية د. زينيا باغانيني.

وعقب جولة في المعرض قالت باغانيني ان هذا المعرض يعتبر فعالية تعليمية وثقافية في الوقت نفسه، ويعمل موظفو السفارة على تقديم معلومات عامة عن الدراسة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وجود ممثلين عن الجامعات والكليات الأميركية المشاركة بالمعرض للرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالدراسة والأمور الثقافية.

وعن الجديد لهذا العام قالت باغانيني إنه يتضمن كل ما هو جديد عن الدراسة في الولايات المتحدة، بالاضافة الى التركيز على الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والكويت، مضيفة: إننا نطمح الى علاقة وطيدة بين البلدين من خلال التعليم والتبادل الثقافي.

ووجهت رسالة للطلبة مؤكدة اننا نرحب بكل الكويتيين وبالعرب الموجودين في الكويت للدراسة في الولايات المتحدة، إذ إننا فعلا نريد أن نقدم لهم كل المعلومات المتعلقة بالجامعات، ونحظى في الولايات المتحدة الأميركية بالتعددية والتنوع في السكان، وأي طالب سواء من الكويت أو من أي بلد آخر يسهم في هذا الامتزاج السكاني والثقافي والدولي.