عمومية الجمعية التأمت وأقرت تقريريها الأدبي والمالي

آلاء خليفة

أجريت مساء أمس انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في أجواء تنافسية بين القائمة الأكاديمية المستقلة التي قادت الهيئة الإدارية للجمعية في العامين الأخيرين وقائمة التميز الأكاديمي في أجواء ديموقراطية بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.

فيما لم تظهر النتائج حتى مثول الجريدة للطبع.





تمكنت القائمة الاكاديمية المستقلة من حسم انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بعد ان فازت ب ٨ مقاعد من أصل ٩ فيما حصلت قائمة التميز الاكاديمي على مقعد واحد.

وفِي النتائج التفصيلية فقد جاء بالمركز الأول د. ابراهيم الحمود بحصوله على ٤٨٤ صوتا فيما جاء د. أنور الشريعان ثانيا ب ٤٦٧ صوتا وفِي المركز الثالث د.أمثال الحويلة والتي حصدت ٤٦٦ صوتا وحل خامسا د.ناصر العتيبي ب ٤٥٠ صوتا فيما احتل المركز الخامس د. شملان القناعي بحصوله على ٤٤١ صوتا.

وكانت انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أجريت مساء أمس في أجواء تنافسية بين القائمة الأكاديمية المستقلة التي قادت الهيئة الإدارية للجمعية في العامين الأخيرين وقائمة التميز الأكاديمي في أجواء ديموقراطية بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.

واحتضن المقر الجديد للجمعية وهو نادي الجامعة عملية التصويت والاقتراع، وكان الإقبال جيدا على التصويت منذ فتح باب التصويت، وحرص أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات جامعة الكويت على الحضور والمشاركة في اختيار من يمثلهم في جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.

وكانت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت نظمت جمعيتها العمومية قبيل عقد انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية وذلك لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية والتي تلاها بدأ عملية التصويت لانتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية أعضاء هيئة التدريس للعامين الدراسيين 2017- 2018 و2018- 2019.

وكان يفترض ان تبدأ الجمعية الساعة 5 مساء، لكن تم تأجيلها لمدة نصف ساعة، حيث بدأت 5.30.

وقد تم خلال الجمعية اعتماد التقريرين المالي والأدبي للهيئة الإدارية.

وحضر الجمعية من الهيئة الإدارية رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.أنور الشريعان ونائب الرئيس د.سليمان الخضاري وأمين السر د.هاشم القلاف وعضو الهيئة الإدارية ومقرر اللجنة الثقافية ومقرر لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس د.شملان القناعي وأمين الصندوق أيهاب العنزي وعضو الهيئة الإدارية ومقررة اللجنة الاجتماعية د.أمثال الحويلة.