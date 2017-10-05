القناعي: سنعمل على تحقيق كل ما يصب في مصلحة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات



آلاء خليفة

عبر عضو القائمة الأكاديمية المستقلة الفائزة بانتخابات الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.أنور الشريعان عن شكره لأعضاء الجمعية لمنحهم الثقة في أعضاء القائمة لقيادة الجمعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنهم سيعملون جاهدين لتحقيق طموحات الأعضاء.

جاء ذلك، بعد أن تمكنت القائمة الأكاديمية المستقلة من تحقيق فوز ساحق في انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية، والتي أجريت مساء اول من امس، وحصولها على 8 مقاعد، مقابل مقعد واحد لمنافستها قائمة التميز الأكاديمي.

وذكر د.الشريعان في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن القائمة الأكاديمية المستقلة تمكنت خلال قيادتها للجمعية خلال الفترة الماضية من تحقيق الكثير من الإنجازات، أبرزها تعديل المادة 44 من قانون الجامعات الحكومية والاستقلال الإداري لجامعة الكويت، وصرف بدل السكن للمدرسين المساعدين، لافتا إلى أن القائمة طرحت حاليا مشروع الكادر الجديد القائم على تحقيق العدالة لأعضاء هيئة التدريس مع معدلات التضخم حاليا، لاسيما ان كادر أعضاء هيئة التدريس هو اقدم كادر موجود حاليا في الكويت ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ العام 2006، موضحا أن قضية الكادر من ابرز الأولويات في المرحلة المقبلة.

في الإطار ذاته، أوضح عضو القائمة الأكاديمية المستقلة د.شملان القناعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن من أبرز الأولويات أيضا العمل على تحقيق كل ما يصب في مصلحة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات.

ولفت القناعي إلى أن القائمة تركز على إقرار الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس، حيث انها من كانت وراء تحقيق الكادر الأول في العام 1996 والكادر الثاني في العام 2006 وآن الأوان لإقرار الكادر الجديد.

وذكر أن القائمة ستسعى جاهدة وبالتعاون مع الإدارة الجامعية لإلغاء زيادة الرسوم الصحية على الأساتذة غير الكويتيين، لاسيما أن عقودهم مع جامعة الكويت تشمل التكاليف الطبية والصحية.

من جانبه، ذكر عضو قائمة التميز الأكاديمي د.بدر الراجحي الذي فاز بمقعد في الهيئة الإدارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان من أبرز الأولويات بالمرحلة المقبلة دعم البحث العلمي وتوفير التأمين الصحي لجميع أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى الإسراع في الانتقال لمدينة صباح السالم الجامعية وإقرار كافة مزايا أعضاء هيئة التدريس.

النتائج التفصيلية

1 ـ د. إبراهيم الحمود (القائمة الأكاديمية المستقلة) 484 صوتا.

2 ـ د. أنور الشريعان (القائمة الأكاديمية المستقلة) 467 صوتا.

3 ـ د.أمثال الحويلة (القائمة الأكاديمية المستقلة) 466 صوتا.

4 ـ د.ناصر العتيبي (القائمة الأكاديمية المستقلة) 450 صوتا.

5 ـ د.شملان القناعي (القائمة الأكاديمية المستقلة) 441 صوتا.

6 ـ د.سعد مخصيد (القائمة الأكاديمية المستقلة) 440 صوتا.

7 ـ محمد الأنصاري (القائمة الأكاديمية المستقلة) 437 صوتا.

8 ـ سعد العبدالله (القائمة الأكاديمية المستقلة) 435 صوتا.

9 ـ د. بدر الراجحي (قائمة التميز الأكاديمي) 434 صوتا.

جهود مشكورة

كل الشكر والتقدير لسكرتيرة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بسمة «باسمة الجمعية» والتي كانت تعمل كالمكوك طيلة فترة عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات «يعطيكي ألف عافية».