أعضاء هيئة التدريس في «الفنون المسرحية»: نريد «الكادر».. والبصمة مضيعة للوقت!

رؤساء أقسام المواد يطالبون باحتساب فترة انتظار التعيين ضمن سنوات الخبرة



عبدالعزيز الفضلي

يبدو أن مسلسل الاعتصامات مستمر في وزارة التربية ولن يقف عند حد معين، حيث شهدت الوزارة في مقرها بمنطقة الشويخ صباح امس اعتصامين الأول نفذه رؤساء أقسام المواد الدراسية الناجحون في الوظائف الإشرافية للمطالبة بحقهم في التعيين وتقدموا بكتاب إلى الوزير د.محمد الفارس حول هذا الأمر، طالبوا فيه بحل قضية التأخر في التعيين بالوظائف الإشرافية، حيث إنهم عانوا خلال مدة الانتظار الطويلة والتي تصل لسنوات حتى يتم تسكينهم مما سبب لهم الإحباط واليأس.

وطلب المعتصمون من الوزير د.الفارس تحقيق العدالة والإنصاف عبر تفعيل قرار رئيسي قسم مادة دراسية لكل مدرسة في المراحل الثلاث وذلك لحل مشكلة الانتظار الطويل وإلغاء قرار ربط التعيين كرئيس قسم بالانتظار 5 سنوات.

وناشد المعتصمون الوزير الفارس احتساب سنوات الانتظار ضمن الخبرة لحين التعيين وعدم جعلها سنوات ساقطة لضمان حقهم في الترشح للوظائف الأعلى مع التنازل عما يترتب عليها من مكافآت مالية أو علاوات.



أما الاعتصام الثاني فكان لما يقرب من 60 عضوا من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد العالي للفنون المسرحية لتنفيذ اعتصام آخر مشابه أمام مكتب الوزير د.محمد الفارس اعتراضا على تطبيق نظام البصمة عليهم دون غيرهم من حملة الدكتوراه والماجستير والتعاقدات الخاصة.



وأكد المعتصمون ان نظام البصمة يعارض طبيعة عملهم التي تتطلب حضورهم في وقت متأخر وغير مقيدين بدوام المدارس، حيث تبدأ اغلب المحاضرات في 11 وتستمر حتى 4 عصرا، وبذلك فهم غير ملزمين بتطبيق البصمة في 7.30 صباحا، حيث يشكل تطبيق البصمة لهم في هذا التوقيت مضيعة للوقت.



وطالب المعتصمون بإقرار الكادر لهم أسوة بغيرهم من المعلمين، حيث إنهم يقيّمون من قبل موجهي التربية وملتزمون بمنهج دراسي صادر عن وزارة التربية ونصاب المحاضرات مقارب بمعلمين التربية ويحملون اسم معلم مما يترتب عليه استحقاقهم للكادر أسوة بغيرهم من حملة الدكتوراه والماجستير.

وقد استقبل وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري عددا من المعتصمين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرا إلى انه سيدرسها مع قطاع التعليم العام وإيجاد الحلول المناسبة لموضوعهم، وأكد أنه لن يقبل بظلم أحد وأي شخص له حق سيأخذه بإذن الله.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد للتعليم العام بالإنابة فيصل المقصيد أنه سيجتمع مع إدارة التنسيق للعمل على إيجاد حل لمطالب المعتصمين، مشيرا إلى انه سيقوم بالاطلاع على الشاغر في المدارس الذي يتعلق برؤساء الأقسام بمختلف المواد الدراسية والكثافة الطلابية التي تتطلب إلى وجود رئيسين للقسم.