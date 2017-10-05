أشارت رئيسة المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن د.أسيل العوضي إلى حرص المكتب الثقافي على دعم حق تعويض الطلبة المتضررين من إعصار فلوريدا وصرفه في أسرع وقت ممكن لافتة إلى أن المكتب اتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة الجهات المعنية المسؤولة لتوفير الغطاء القانوني لصرف هذه التعويضات المستحقة لأبنائنا الطلبة فيما لايزال المكتب ينتظر صدور اذن الصرف.

وأوضحت في بيان صحافي ان المكتب على تواصل مستمر مع الطلبة المتضررين ويتلقى اتصالاتهم في هذا الشأن مؤكدة أن مطالبات الطلبة بصرف مبالغ التعويضات هي مطالبات مستحقة ولابد من سرعة صرفها، مضيفة أن الأمر يستدعي ضرورة اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة للإذن بالصرف وفق ما هو معمول به قانونيا لإيداع المبالغ في حسابات الطلبة سريعا خصوصا أن هناك من الطلبة من هو بحاجة الى هذا التعويض المستحق.

وأبدت العوضي تفهمها لكل المطالبات والمناشدات التي توجه للمكتب الثقافي الذي قام بدوره كاملا تجاه تلك المطالبات بتحويلها للمختصين.



إلا انها تؤكد بعدم قدرة المكتب على اتخاذ قرار الصرف المادي دون ورود قرار وزاري يأذن بذلك ويحدد مبلغ التعويض، متمنية صرف التعويضات في القريب العاجل.