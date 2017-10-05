أكدت جامعة الكويت ممثلة بقطاع الأبحاث اهتمامها وتشجيعها للأبحاث العلمية لتحسين التقييم العالمي وتطوير المخرجات البحثية في الكليات ونشرها في المجلات ذات التأثير العالي.

وقال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.طاهر الصحاف في كلمة على هامش الاجتماع مع اكبر شركة نشر حول العالم (إلسيفيير) الهولندية ان الجامعة تسعى الى إصدار مخرجات بحثية ذات قيمة عالية تمكن المجتمع البحثي من الدراية بأساسيات تأليف وكتابة ورقة علمية ناجحة وعالية الجودة.

وأضاف ان الاجتماع يأتي من منطلق إيمان قطاع الأبحاث في جامعة الكويت بالاهتمام بالأبحاث الجيدة التي تستحق النشر والقراءة الواسعة والعمل على إيصالها لجميع الباحثين وأفراد المجتمع بهدف نشر الفائدة البحثية.

وذكر الصحاف ان قطاع الأبحاث في جامعة الكويت يشجع على نشر الأوراق العلمية في أفضل المجلات العالمية، مشيرا الى تعاون الجامعة مع الشركة الهولندية منذ عام 2012.

وتعد شركة (إلسيفيير) الهولندية من أكبر شركات النشر عالميا اذ نشرت ما يزيد على 20 ألف منتج للاحتياجات التعليمية والتخصصية في مجالات العلوم والرعاية الصحية حول العالم.