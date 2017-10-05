أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت عن استمرارية التسجيل في مقررات اللغة الانجليزية ومقررات اللغات المختلفة خلال الفترة الصباحية من 1 - 8 ظهرا في جامعة الكويت ـ الشويخ مبنى أكاديمي 12.

وأشارت الى أن الدراسة تبدأ في جميع المقررات يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر وتستمر إلى يوم الأربعاء 13 ديسمبر بواقع يومين في الأسبوع.

من جانب آخر، يطرح قسم التعليم المستمر دورات الإعداد للاختبارات العالمية للغة الإنجليزية وهي التوفل والجيمات والآيلز التي تبدأ فيها 5 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2017 وعلى صعيد البرامج التي يطرحها قسم البرامج التدريبية فهناك

برامج الاحتياجات الخاصة تتمثل في دورة كيفية التعامل مع الأطفال ذوي ضعف الانتباه والنشاط الزائد ودورة استثمار الحاسب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة ودورة إعداد وتأهيل معلمي الإعاقات البسيطة والمتوسطة ودورة إدارة السلوك في صف التربية الخاصة ودورة تعديل السلوك.

بالإضافة إلى ذلك يطرح القسم برامج الاحتياجات الخاصة المتكاملة تتمثل في دورة إعداد معلم التربية الخاص ودورة صعوبات التعلم.

أما بالنسبة للبرامج العامة فإنها تتمثل في دورة إدارة ضغوط العمل، دورة مهارات شبكة العلاقات الاجتماعية والوظيفية Networking دورة مهارات الاتصال الفعال دورة مهارات التعامل مع الجمهور، دورة كتابة المقال الصحافي، دورة إدارة الأزمات إعلاميا، دورة المشكلات وفن اتخاذ القرار، دورة مهارات الحوار والإقناع. وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع العمادة الرسمي أو مواقع التواصل الاجتماعي.

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