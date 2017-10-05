أعلن مقرر لجنة المسابقة الهندسية الخامسة د.مشعل الغربللي بقسم الهندسة الكهربائية عن تدشين المسابقة الهندسية الخامسة والتي ستقام تحت رعاية عميد كلية الهندسة والبترول د.عبداللطيف الخليفي وتبدأ المسابقة من 17/9/2017 وتنتهي 26/4/2018، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة مراسلة المدارس المشاركة والتواصل معهم ومع بداية المسابقة يتم مخاطبة أكبر عدد من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة لإعلامهم عن بدء المسابقة وإبداء الرأي في الرغبة في المشاركة مع مرفقات خاصة باللقاء التنويري مسجل بها تحديد الموعد والمكان في حالة الموافقة.

وأوضح د.الغربللي أن المسابقة الهندسية تشمل المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة بهدف تحفيز الطلبة على التعلم والبحث والدراسة مما يؤدي إلى زيادة التحصيل العلمي كما أن مثل هذه المسابقات تشعل فتيل المنافسة بين المجتمعات المدرسية.

وذكر أن ثقافة المسابقات مهما كان مجالها أو نوعها (كامتحان، بحث، مشروع) لابد من انتشارها في المجتمعات المدرسية حتى تزيد من التحصيل العلمي والثقافي للطلبة المشاركين ويزيد معهم الشغف بالمعرفة والقراءة وخصوصا اذا كانت مدعمة بالجوائز والمكافآت وذلك لتحفيز روح المنافسة بين المدارس المشاركة والطلبة.

وبين أن المسابقة الهندسية الخامسة تنظمها كلية الهندسة والبترول بدعم من مؤسسة التميز في مجالها العلمي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي تساهم في تنمية قدرة الطالب لبروز جيل جديد يثق بنفسه ويؤمن بقدراته فضلا عن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك بوبيان ودار مستشارو الخليج.

وأكد أنه سيتم عمل لقاء تنويري للمدارس المشاركة بشهر أكتوبر وسيتم الإعلان عنه في القريب العاجل وتمنى مشاركة الكثير من المدارس لإتاحة الفرصة للطلبة المتميزين ظهور مواهبهم.