المنفوحي يكتب كلمة شكر للمعلم في احتفالية "التربية" بمناسبة يوم المعلم العالمي

المنفوحي: مخيمات المنازل غير قانونية لكن السماح بها بالتفاهم مع الأهالي شرط عدم مخالفة قانون البيئة

عبدالعزيز الفضلي

هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس المعلمين والمعلمات بيومهم العالمي، متمنيا لهم التوفيق والارتقاء بالعملية التعليمية.

وقال الفارس في كلمة له بهذه المناسبة: «الثقة التي منحنا إياها - نحن التربويين - أميرنا المفدى وأكدها شعب الكويت الأبي حمّلتنا مسؤولية عظيمة، وشكلت حافزا وداعما كبيرا لمضاعفة الجهود والسعي نحو الارتقاء بأبنائنا الطلبة لمكانة متميزة من التسلح بالأخلاق الحميدة وبالعلم الواسع والمعرفة الشاملة وبالقيم الاجتماعية النبيلة والمُثل العليا ـ وقد كنتم خير من استعان به أميرنا الغالي وأهل الكويت قوة وأمانة، فلم تدخروا جهدا ولم تتوانوا عن التفاني في سبيل رفعة الوطن وسموه وارتقائه، متسلحين بالصبر والعزيمة، مجسدين أسمى معاني العطاء والحب والوفاء والانتماء، فكان أبناء الكويت بما تزودوا به من علم ومعرفة وما تسلحوا به من قيم ومُثل وأخلاق تتوج عطاءكم بحصد الثمار وتحقيق الإنجازات على جميع الأصعدة ومختلف المستويات.

وأضاف: «إخوتي المعلمون والمعلمات يسرني في هذا اليوم أن أقدم إياكم أجمل التهاني والمباركة لنخبة متميزة من أعضاء الأسرة التربوية المخلصين الذين تم اختيارهم من خلال مسيرتهم التربوية المتميزة وجهودهم الدؤوبة وتفانيهم ليكونوا ممثلين لأعضاء الأسرة التربوية عامة والهيئة التعليمية خاصة على منصة التكريم عن العام الدراسي 2016/ 2017، متمنيا أن تكون نخبة جديدة منكم على قائمة المكرمين في الأعوام المقبلة، سائلين العلي القدير أن يوفقنا معا ويمنحنا القدرة وإياكم على تبليغ رسالتنا والوفاء بأمانتنا تحت القيادة الحكيمة لأميرنا المفدى وسمو ولي العهد، راجيا لكم التوفيق في خدمة الكويت وأهلها».

هذا، ونظمت وزارة التربية بالتعاون مع بلدية الكويت احتفالا صباح امس في منطقة المباركية بساحة كشك مبارك، بحضور مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني، ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، ومدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ضيدان العجمي، وعدد من المسؤولين في التربية.

وقال مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني في كلمه له: «يسعدني ويشرفني أن أقدم الشكر والعرفان لهذا المعلم وهذه القامة التربوية التي لا طالما تقدم الجهود المميزة أبنائنا الطلاب والطالبات وهناك رسالة سامية يقدمها المعلم، وكلنا اليوم نقف وقفة إجلال وتقدير لهذا المعلم».

واستطرد الديحاني: «كلنا اليوم قدمنا للمعلمين كلمات الشكر والتقدير وعبارات حقيقية يستحقونها والكثير منهم دوره كبير وفعال في الميدان التربوي، وسنقف دائما وراء المعلم لأننا نعلم قيمته وما يقدمه من معرفة ومعلومة لأبنائنا الطلاب والطالبات، الذين هم بناء المستقبل والجيل الواعد الذي سيبني الوطن».

واختتم كلمته قائلا: «شكرا للمعلم على هذه الجهود، شكرا لهذه الطاقات والإبداعات الذي يبذلها ويعطيها لأبنائنا الطلبة الذين هم ذخر المستقبل».

من جانبه، قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في تصريح مماثل: «إن البلدية نظمت الاحتفال بالتعاون مع وزارة التربية، حرصا واهتماما وعرفانا بدور المعلم». واستطرد قائلا «إن ما قدمناه اليوم أقل ما يمكن تقديمه للمعلم، فدور المعلم كبير في المجتمع».

وحول مخالفات موسم التخييم، قال مدير عام البلدية إنه نظرا لعدم وجود عقوبة رادعة من البلدية استعنّا بمحاضر الهيئة العامة للبيئة والتي تتضمن عقوبة على المخيمات المخالفة التي لا تلتزم بالنظام وتنصب المخيمات بما لا يتناسب مع قانون البيئة، حيث تحيل البيئة الجهة الحكومية المخالفة للنيابة، مبينا انه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لشؤون البيئة ووزارة الداخلية وشرطة البيئة وتم تشكيل فرق رقابية مشتركة لتطبيق المخالفات وفقا للقانون عبر مفتشي البيئة».

وحول المخيمات أمام المنازل، أكد المنفوحي أنها غير قانونية ولم ترخص، ولكن البلدية تسعى الى حل المشكلة عبر التفاهم مع الأهالي لإنشاء المخيمات خلال فترة التخييم من دون ترخيص بشرط عدم مخالفتها لقانون البيئة وعدم الإضرار الجيران».

وحول مشكلة تأخر استرداد التأمين، قال إن الإفراج عن التأمين لا يتم بموافقة البلدية لمتابعة الالتزام بشرط نظافة الموقع.

وحول مهام إدارات البلدية المنتقلة للهيئة العامة للغذاء حديثا: أكد أن البلدية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بانتقال الجهات المعنية للهيئة العامة للغذاء، حيث تم نقل إدارة المسالخ والأغذية المستوردة أول أكتوبر الجاري، وفي ديسمبر المقبل سيتم نقل رقابة الأغذية وبالتالي تنتقل الكوادر البشرية والاختصاصات في هذه الإدارات إلى الهيئة بالانتداب حتى يتم توفير درجات ليتم نقلهم بالكامل».

وحول مشروع المباركية الجديد، قال المنفوحي إن البلدية تعمل حاليا على استكمال المشروع والذي اطلق عليه «فيز 2»، حيث ستمتد رقعة المباركية لمساحة أكبر مع توفير مواقف سيارات، وستكون له بصمة على المجتمع الكويتي».

وأشار إلى أن كل مشاريع البلدية رائدة في دعم الشباب الكويتي تنفيذا لتعليمات صاحب السمو الذي أمر بالإيعاز لجميع جهات الدولة بدعم الشباب، مؤكدا أن مشاريع البلدية المتمثلة في «سوق إنجاز، برايح سالم، تطوير المباركية، الواجهة البحرية في كل من الصليبخات والجهراء» جميعها تلزم جزءا منها بدعم الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة بأسعار رمزية ويطلق عليه الباب الخامس».

وحول إزالة المخالفات أمام منطقتي الجهراء والصليبية، أكد ان فرق التفتيش تعمل يوميا على إزالة المخالفات خاصة في المدن الجديدة، حيث تتنوع المخالفات ما بين جسيمة تتم إزالتها وبسيطة يتعاون الأهالي على إزالتها».