عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أسماء 331 معلما ومعلمة من المتميزين و50 مدرسة متميزة لتكريمهم عن العام الدراسي 2017/2016. وهنأ د.الفارس المتميزين متمنيا لهم التوفيق والتقدم والارتقاء لخدمة العملية التعليمية، وفيما يلي الأسماء أسماء المكرمين في اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2016/2017:

أسماء المدارس المتميزة في اليوم العالمي للمعلم

منطقة العاصمة التعليمية

روضة الهبة

روضة الدعية

مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية بنين

مدرسة آمنة الابتدائية بنات

مدرسة العلاء بن الحضرمي المتوسطة بنين

مدرسة خولة المتوسطة بنات

مدرسة أحمد شهاب الدين الثانوية بنين

مدرسة شريفة العوضي الثانوية بنات

منطقة الفروانية التعليمية

روضة أبرق خيطان

روضة النخيل

مدرسة قيس بن عاصم الابتدائية بنين

مدرسة رفيدة الاسلمية الابتدائية بنات

مدرسة محمد ناهض العتيبي المتوسطة بنين

مدرسة العبدلية المتوسطة بنات

مدرسة الفروانية الثانوية بنات

مدرسة أنس بن مالك الثانوية بنين

منطقة الجهراء التعليمية

روضة المرجان

روضة الرحيق

مدرسة محمد حمود الجنيدل الابتدائية بنين

مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية بنات

مدرسة ابن طفيل المتوسطة بنين

مدرسة حليمة السعدية المتوسطة بنات

مدرسة عروة بن الزبير الثانوية بنين

مدرسة أم مبشر الأنصارية الثانوية بنات

منطقة الأحمدي التعليمية

روضة الهدى

روضة المنقف

مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم الابتدائية بنين

مدرسة أم الفضل الابتدائية بنات

مدرسة عباد بن بشر المتوسطة بنين

مدرسة اليسرة المتوسطة بنات

مدرسة بلاط الشهداء الثانوية بنين

مدرسة صفية الثانوية بنات

منطقة حولي التعليمية

روضة البراعم

روضة الأمانة

مدرسة الفضل بن العباس الابتدائية بنين

مدرسة أم القرى الابتدائية بنات

مدرسة ابن النفيس المتوسطة بنين

مدرسة أسماء بنت أبي بكر المتوسطة بنات

مدرسة صلاح الدين الثانوية بنين

مدرسة السالمية الثانوية بنات

منطقة مبارك الكبير التعليمية

روضة الأصيل

روضة القمر

مدرسة خالد المسعود الابتدائية بنين

مدرسة أم مالك الأنصارية الابتدائية بنات

مدرسة الخندق المتوسطة بنين

مدرسة الزهراء المتوسطة بنات

مدرسة جابر العلي الثانوية بنين

مدرسة برقان الثانوية بنات

إدارة التعليم الديني

معهد قرطبة الديني المتوسط بنات

إدارة مدارس التربية الخاصة

مدرسة تأهيل التربية الفكرية للبنين

قطاع التعليم العام

منطقة العاصمة

مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد ـ موجه فني

نجاة مصطفى يوسف الدشتي

هيلاء محمد احمد التنيب

آمال راشد احمد الرويشد

خيال محمود محمد الابراهيم

سليمة سعد محمد السعد

وفاء حسين علي بوناجمه

وضحة عايض ابراهيم العتيبي

صالح مخلد مصلح المطيري

عايشة محمد دبيسان الشمري

سهام أحمد عبدالله القبندي

سارة مهدي براك هادي

منتهى عبدالله ابراهيم الشطي

منطقة حولي التعليمية

مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد ـ موجه فني

باسمة فيصل حسن يوسف

نادية راضي سويد العازمي

وفاء سلمان عبدالنبي العريعر

عالية عبدالصمد محمد دشتي

سميرة فالح سعد العازمي

صديقة علي حسين البلوشي

هدى سعد محمد السعد

مها فهد طلق العازمي

منى سالم عوض سالم

علي فلاح موسى سعدون

محمد حسين محمد الخرس

رأفت صابر عبداللاه أحمد

منطقة الأحمدي التعليمية

مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد ـ موجه فني

أماني علي محمد غريب

شريفة عبدالله علي الكندري

سعاد محمد مرضي ابوعجل

يحيى سليمان فريج الفريج

نادية عبدالملك حيدر بهمن

جلوة خالد مرزوق العازمي

منى سعد محمد الجبعه

منى عبدالله احمد الكندري

نادية عبدالعزيز سعود المسلم

ناصر بنيان حسين الخالدي

هداية عبدالله عباس دهراب

موضي شجاع فهد العجمي

منطقة مبارك الكبير التعليمية

مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد ـ موجه فني

منيرة عبدالرحمن علي العصيمي

نورية حسن عبدالرحمن عبدالله الكندري

هناء محمد يوسف حسين

مريم عبدالله حريش العنزي

رجاء محمد عبدالله بوصخر

تهاني خالد مرزوق منصور

عبدالعزيز احمد حسين الصراف

تهاني محمد حسن الاستاذ

انتصار عبدالله عيسى القصاب

عبلة عبدالملك محمد عبدالملك

منال خالد مال الله ابراهيم

منطقة الجهراء التعليمية

مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد ـ موجه فني

حياة شبيب كيال حسون

مشاعل محمد مياح السبيعي

بدر علي مبارك الهاجري

مزنة عبدالله الصالح الخزي

نوال جزاع فنيسان السعيدي

شريفة عادي سليم الخالدي

هدى عيسى سعيد احمد

ماجد عوض فاضل العنزي

خلود علي حسن شمس الدين

إقبال عبدالله المطيري

نايف عبدالله محمد الحربي

سالم داود يوسف الشمري

منطقة الفروانية التعليمية

مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد ـ موجه فني

لطيفة خليل جعفر العوضي

حمدة حسن مسلم الحربي

ماضي بدري حمدان البناقي

عائشة فاطم علي المطيري

حصة سفر محمد عبدالهادي

بيضاء مبارك مذكر الرشيدي

فاطمة محمد علي المتعب

حسين احمد حسين رمضان

عائشة جاسم عبدالرحيم العلي

عبدالعزيز صباح ضاحي الفضلي

موضي فراج عايض الجسار

مجدي علي محمود عجلان

إدارة التعليم الديني

مدير مدرسة ـ موجه فني ـ مدير مدرسة مساعد ـ رئيس قسم ـ معلم

ذياب ضاحي مبارك الفضلي

فوزية عوض مضحي الحربي

عايد باتع شمروخ العتيبي

علية حمود عبيد نهار

حصة فارس محمد البناق

ليلى احمد سعود الحوال

عبدالرحمن مجبل محمد العصيمي

إدارة مدارس التربية الخاصة

مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد ـ رئيس قسم ـ معلم

فريدة عبدالمانع معجب المانع العجمي

خالدة سيف محمد العتيقي

انتصار هزاع جالي الفضلي

عبدالله نجم عبدالله أكبر طالب

نورة عبدالله عيسى الحمر

الإدارة العامة للتعليم الخاص

مدير مدرسة ـ موجه فني

مها راشد سعد العنزي

مريم سعد بلال عبدالله

ذكرى سالم عبدالمحسن العياضي

عذراء ناصر عبدالمحسن العراك

قطاع التعليم العام

منطقة العاصمة التعليمية

رياض الأطفال (مشرفة فنية - معلمة)

مرام حسين عبدالله بن نخي

عبير عبدالمحسن عبدالكريم الغربلي

عادلة راشد طينان العميري

غدير محمد حسين العبدالرحمن

رفاه مشعان اسود العنزي

نادية درويش حسن غلوم

سولاف سليمان مرزوق العازمي

عذاري احمد عبداللطيف الرشود

فاطمة علي احمد ملك

اسماء عوض حمدان الهلفي

منطقة الأحمدي التعليمية

رياض الأطفال (مشرفة فنية - معلمة)

دلال محمد هادي العجمي

شرعة عزيز مقبل الميموني

أمينة محمد غازي العتيبي

هدى فرج سعد المطيري

منال جلوي ناصر العازمي

لطيفة قعيد فيصل العتيبي

بتول سلمان عبدالله الميع

صالحة دليم ذاير العتيبي

بدرية راشد عطشان العازمي

حصة عبدالله جدعان خشيم المطيري

منطقة حولي التعليمية

رياض الأطفال (مشرفة فنية - معلمة)

بشرى عباس أحمد الزنكوي

وضحة سالم مجبل العازمي

ألطاف خالد فهد النبهان

بشرى صالح احمد جدي

ماجدة سعود سعد صغير العازمي

حنان عنبر بلال محمد

شعاع علي زيد البسيس

رابية حسين علي تقي

ليلى حسن محمد قمبر

فاطمة أحمد يوسف الهولي

منطقة الجهراء التعليمية

رياض الأطفال (مشرفة فنية - معلمة)

عمشة عياده سراح العنزي

شريفة خالد مطلق الديحاني

صالحة خلف فنيسان السعيدي

سعدة عيد حصيني العنزي

خلود عقلة مران العنزي

صيته سعد راشد العجمي

دلال نوري عبد الشمري

نوره عامر مثال الظفيري

أماني غربي صعفك العنزي

فاطمة رحيل مزيد العنزي

منطقة مبارك الكبير التعليمية

رياض الأطفال (مشرفة فنية - معلمة)

إلهام حمد مدعج المدعج

نورة راشد عبدالله الدوسري

عاتقة احمد سهراب اميري

شيماء جمال محمد الخميس

فاطمة فؤاد عاشور عيسى عاشور

فاطمة إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم الحساوي

نادية نبيل مصطفى المصطفى

هيا راشد سحيم العجمي

زينب عباس حسين بوعباس

عصمت يعقوب محمد سعد الربيعان

منطقة الفروانية التعليمية

رياض الأطفال (مشرفة فنية - معلمة)

هناء أرحمة جابر الجلاهمة

عزيزة محمد مصطفى احمد الكندري

عائشة علي محمد الكندري

حنان سعيد أمثيل الديحاني

عبير نخيلان سالم المطيري

حمدة غازي جويزي العتيبي

سهام سعيد راشد هندي

عائشة فهد ابراهيم الخراز

ريم معيوف سعيد الشمري

زينب يونس جعفر محمد

قطاع التعليم العام

منطقة العاصمة التعليمية

المرحلة الابتدائية (رئيس قسم - معلم)

أبرار سعود محمد الوسمي

سارة فلاح عوض الشمري

هدى عبدالله محمد الجمعة

غدير محمد عبدالله محمد البليهيس

أمل محمد عبدالغني عبدالكريم

لطيفة سليمان عبدالله سليمان الحبيب

سرور ناصر سعود المقيم

مريم خالد صالح الحماد

منال شمخي سميح الخالدي

علي يوسف حمد الخضر

منطقة الأحمدي التعليمية

المرحلة الابتدائية (رئيس قسم - معلم)

حسين عباس عبدالله بخش

حنان حمد ابراهيم ضويان

الجازي امريط عبدالله الهاجري

نايف مدعث سعود عجرة العازمي

نجاح ابراهيم علي محسن

مليحة عوده منهل العنزي

يوسف احمد حسين علي عواد

نورة شلوان عبدالهادي فالح الهاجري

امجاد زايد مطلق عطوان العنزي

مريم سعد فهيد العجمي

منطقة حولي التعليمية

المرحلة الابتدائية (رئيس قسم - معلم)

عائشة صالح أحمد الفهد

عواطف زيد عواد المطيري

عذاري جاسم شرهان كرم

لطيفة محمد عواض البطحاني

فاطمة ناجي ابراهيم البحراني

حياة علي عبدالله محمد

إيمان سعد فهاد الملهوف العازمي

منال عباس اكبر حسين

سارة مرزوق عفاس الشحومي

إيمان يعقوب يوسف جمال محمد

منطقة الجهراء التعليمية

المرحلة الابتدائية (رئيس قسم - معلم)

نادية حمود خلف العدواني

فاطمة محمد عبدالله العتيبي

طلال فالح سويد العنزي

غربية بشير عايد الظفيري

مريم اكياد زعل الضفيري

شيماء زيد سالم الحربي

شيخة فهيد عبدالعزيز الضفيري

لولوة عبدالعزيز حمود الكدموس

مريم كامل سعود الضفيري

مها عبدالله عياد الجنفاوي

منطقة الفروانية التعليمية

المرحلة الابتدائية (رئيس قسم - معلم)

موضي غازي بطحي المطيري

نوال علي مزهي الرشيدي

هبة صلاح محي الدين الخطيب

ناهدة مصطفى محمد صالح ابراهيم الريس

نجود نخيلان سالم المطيري

اسيل عوض سالم الاصيمع

ايمان خليل علي الحافظ

جوهرة مقعد عبدالله العتيبي

جميلة عجيل تركي الخالدي

شيخة صالح عطاالله المطيري

منطقة مبارك الكبير التعليمية

المرحلة الابتدائية (رئيس قسم - معلم)

شيخة خليفة جاسم قاسم

نورة سعود ثامر السهلي

فاطمة حسن محمد المهنا

اسراء محمد ابراهيم العوضي

هبة صادق جعفر البدري

سارة سعد عبدالله الدوسري

إيمان يعقوب يوسف الدوسري

منال عبدالله عبدالرحيم الكندري

ورود جاسم حسين شعبان

قطاع التعليم العام

منطقة العاصمة التعليمية

المرحلة المتوسطة (رئيس قسم ـ معلم)

عبداللطيف عبدالله عبدالوهاب الصالح

سلمان احمد فهد المالك

عيسى حسين علي العميري

علياء محمد مناور الشمري

فاطمة احمد عثمان الطيار

سناء جاسم خليل ابراهيم بوحمرة

وفاء احمد حسين الشطي

إيمان عدنان شرباتي

مشاري ضيف الله ابريك العتيبي

شيخة خالد عبدالله سلطان الرميان

منطقة الفروانية التعليمية

المرحلة المتوسطة (رئيس قسم ـ معلم)

شعاع خالد مناحي المطيري

ماجدة مشعان اسود العنزي

فهد سعود محمد هادي

سعاد باتل فلاح بن شوق

طيبة مبارك ريحان مبارك

فجر سعد محمد الركيبي

وفاء عبدالله عبدالعزيز الحوطي

لطيفة عبدالله سرور المطيري

عبدالرحمن طه عبدالرحمن الجاسر

عنود فلاح عيد عسكر

منطقة الجهراء التعليمية

المرحلة المتوسطة (رئيس قسم ـ معلم)

أحمد هلال سالم الصليلي

خالد خميس رديني الشمري

خلود مثال جاسر المطيري

مبارك محمد دغش العجمي

شريف محمد محمود طاحون

أمل محمود نهار المزاودة

محمد صياح بن عيد الاسلمي الشمري

سلمان فاضل صبر العنزي

عاطف صابر الشناوي اسماعيل

نواف عايد شليويح مبارك

منطقة حولي التعليمية

المرحلة المتوسطة (رئيس قسم ـ معلم)

عادل عبدالنبي داود قمبر

منال محمد علي دشتي

عبير عيد مرزوق الغريب

زينب محمد غلوم حيدر

نجلاء عباس جابر أمير

دلال سالم مهنا السحيب

سلمى سيف سعد عبدالعزيز المشعل

حميدة محمد غلوم محسن

حسن علي حسن الخواجة

لطيفة فيصل محمد العنزي

منطقة الأحمدي التعليمية

المرحلة المتوسطة (رئيس قسم ـ معلم)

حسن علي عبدالله أحمد

فواز عبيد جدوع الفضلي

انتصار عبدالله مرزوق الغريب

بدر سيف سعد العتيبي

بشاير ضيف الله مرزوق مصاول الشويب

نوال صالح جابر العنزي

عبدالله احمد محمد حسن

زهرة حسن هلال الظفيري

صافية راشد محمد العجمي

حبة عواض حباب العتيبي

منطقة مبارك الكبير التعليمية

المرحلة المتوسطة (رئيس قسم ـ معلم)

هاني حسين غلوم حسين

سلمان داود سليمان نجف

سلمة فهاد محمد أبا الخيل

حسين مختار خضير يتيم

علي حسين عباس محمد خان

يوسف عبدالله تقي أكبر

زينب علي حسين عبدالله باقر

أنفال بدر عبدالله العنزي

عادل حسين عيد ذياب علي

غدير حمد عبدالله الحوشان

قطاع التعليم العام

منطقة العاصمة التعليمية

المرحلة الثانوية (رئيس قسم ـ معلم)

ليلى عبدالرسول الكندري

منى محمد عبدالمنعم محمد

فايز ياسين لطفي

نعيمة محل محارب الظفيري

بدور ناصر علي الشويب

حنان عبدالرحمن محمد الحمود العبدالوهاب

رشا حامد داوود سليمان

قاسم حبيب عون المطوع

محمد بدر خضر الفارس

محمد حسن حمود الشمري

منطقة حولي التعليمية

صباح غلوم عباس محمد

عايشة عبدالوهاب سهيل السهيل

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الجاسر

ايمان علي محمد اشكناني

سعاد علي عبدالرحمن السلطان

امير علي طالب محمد تقي

محمد عباس علي الصالح

بتول ناصر طاهر ناصر العبدالله

زيد عدنان حسين الموله

ابرار يعقوب يوسف القطان

منطقة الأحمدي التعليمية

فوزي خلف بليل العتيبي

عبدالرحمن سعد فلاح الاصفر

احمد جابر زكي فضل

رشا محمد صالح الحربي

شيمة بندر دعسان عيد

حزام ناصر غالب دليم الدوسري

فلاح سلطان جحيش الزعبي

سارة فهيد جديع العجمي

سعد عبدالفتاح خلاوي محمد

محمد رشدي علي محمد علام

منطقة الجهراء التعليمية

امل ظاهر مشهور السعيدي

لطيفة صاهود جعيثن الصليلي

يوسف ناصر طويحي الرسيس

بشاير صقر حسن كطافه

علي مجبل ثامر الشمري

عائشة معيدي حمد السعيدي

دلال عيد محمد الهرشاني

عبير معيوف مرضي العنزي

فيصل عبداللطيف محمد لافي الشمالي

محمد جلال محمد عبده ذهب

منطقة مبارك الكبير التعليمية

قدير محمد عبدالسيد الفيلكاوي

معيض علي مهدي العجمي

معجب عبدالله عايد الرشيدي

يوسف حسن عبدالرحمن أشكناني

محمد عماد حبيب محمد الصفار

رانيا عبدالله زايد المطيري

محمد مصطفى احمد الصاوي منصور

فاطمة عبدالكريم ذياب زنكوي

شعاع عبدالله دغيليب العتيبي

ريم خالد عباس عبدالله علي

منطقة الفروانية التعليمية

انور حمد عبدالهادي بوطيبان

سعاد سالم فلاح الرشيدي

خلود منصور سالم الرشيدي

رشيد راشد علي العازمي

عبدالله عبدالحميد حسن عبدالرضا خشاوي

هيفاء شاكر محمود الزيادي

نبيلة فهد حسين المطيري

لطيفة صالح حمد الدويخ

نادية مبارك محمد العازمي

عواطف حميد خلف الظفيري