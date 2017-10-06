آلاء خليفة

فاز 3 من القائمة الحقوقية واثنان من القائمة المستقلة في الانتخابات التي جرت أمس لرابطة طلبة كلية القانون الكويتية العالمية، حيث انتهت عملية التصويت عند الساعة

5 عصرا وأخليت الكلية من الطلاب وبقي المرشحون ومندوبوهم فقط في لجان الفرز بناء على قرار عمادة الكلية الذي اتخذته منذ بداية الاستعداد للانتخابات. وقد بدأت عملية الفرز في تمام الساعة 6 مساء وانتهت عند الساعة الثامنة والنصف مساء.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في أجواء ديموقراطية حماسية صباح امس. وتتكون الهيئة الادارية من 7 اعضاء 5 يتم اختيارهم بالانتخاب واثنان يتم اختيارهما من قبل ادارة الكلية.

وقد تواجدت «الأنباء» منذ بدء عملية الاقتراع في تمام الساعة 10 صباحا، حيث تتنافس في الانتخابات قائمتا «المستقلة» و«الحقوقية»، وقمنا بجولة على لجان التصويت وعددها 5 لجان منهما 4 لجان فرعية، بالإضافة الى اللجنة الاصلية.

وانقسمت اللجان الى لجنتين للطلبة لجنة خاصة بطلبة السنة الدراسية الاولى والثانية، ولجنة خاصة بطلبة السنة الرابعة والمسائي والماجستير، كما كانت هناك لجنتان للطالبات لجنة لطالبات السنة الدراسية الاولى والثانية، ولجنة خاصة بطالبات السنة الرابعة والمسائي والماجستير.

وأوضح العميد المساعد للشؤون الطلابية ونائب رئيس اللجنة الاصلية لانتخابات رابطة طلبة كلية القانون الكويتية العالمية للعام الجامعي 2017 ـ 2018 د.صالح العتيبي ان عدد طلاب الكلية 1620 طالبا وطالبة في مرحلة الليسانس و150 في مرحلة الماجستير، موضحا ان الطلبة المسجدين كانوا الاكثر حرصا على المشاركة في التصويت وممارسة حقهم في انتخاب المرشحين الذين يريدون ايصالهم الى الهيئة الادارية للرابطة.

على صعيد متصل، أوضح العتيبي انه تم اختيار معظم اعضاء لجان التصويت من اساتذة القانون الدستوري من اجل منح الطلاب تدريبا واقعيا عمليا على عملية الاقتراع وتطبيق ما درسوه نظريا بشكل عملي. وأشاد رئيس لجنة الطالبات (السنة الدراسية الاول والثانية) د.عبدالله الربح بحسن سير العملية الانتخابية في داخل لجنة الطالبات ووعيهن وحرصهن على المشاركة في اختيار من يمثلهن في رابطة طلبة كلية القانون الكويتية العالمية.

وأفاد د.الربح بأن الطالبة تشارك في التصويت من خلال تقديم الهوية الجامعية وفي حال نسيانها للهوية يمكن تقديم الجدول الدراسي مع اي اثبات شخصية لها حتى تتمكن من المشاركة في التصويت.