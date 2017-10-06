الأنصاري: الجامعة لن تدخر جهداً في دعم موظفيها المخلصين في أعمالهم لتحسين إدارة العمل وتحسين الأداء

ثامر السليم

أكد مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري ان جامعة الكويت لا تدخر جهدا في دعم كل مبادرة تساهم في رفع مستوى أداء إداراتها وموظفيها وتهيئة كل الظروف المناسبة لتطورهم وتقدمهم، مضيفا أن الجامعة لا تتوانى أبدا في تشجيع موظفيها المخلصين في أعمالهم لإيمانها الراسخ بأهمية الكوادر البشرية في إدارة العمل وتحسين الأداء.

وأضاف الأنصاري خلال رعايته للاحتفالية السنوية للأمانة العامة لتكريم الفائزين بجائزة التميز الإداري للعام 2016 بحضور نواب مدير الجامعة، وأمين عام الجامعة بالإنابة د.آدم الملا والأمناء المساعدين وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات والمكرمين وموظفي الجامعة، ان هذا التكريم يأتي من أجل الإسهام في الرقي بمستوى جودة الأداء في جامعة الكويت، وهي رسالة واضحة للمتميزين لحثهم على الاستمرار على البذل والعطاء لتحقيق التميز والإبداع، معربا عن سعادته لتواجده في هذا اليوم لتكريم هذه النخبة المتميزة من موظفي وموظفات جامعة الكويت وإداراتها تقديرا لما بذلوه من جهد وما حرصوا عليه من تميز، وما صنعوه من تفوق خلال مسيرتهم الوظيفية، وتأكيدا على دورهم الفاعل في دعم المسيرة الأكاديمية والإدارية والخدمية في جامعة الكويت، سعيا للارتقاء بالجودة والتميز في كل ما يقدمونه في مراكز عملهم المختلفة في الجامعة.

ومن جانبه، أكد أمين عام الجامعة بالإنابة د.آدم الملا على سعي جامعة الكويت ممثلة بإدارتها العليا إلى خلق بيئة عمل تنافسية بين الأجهزة الإدارية المختلفة فيها، وذلك من خلال نشر وتأصيل ثقافة التطوير والإبداع في الجامعة، سواء كان ذلك على مستوى مراكز العمل أو على مستوى الموظفين، مشيرا الى ان الأمانة العامة رأت تقديم جائزة سنوية لكل من مراكز العمل المتميزة والموظفين المتميزين، ولكي تحقق هذه الجائزة أهدافها فإنه لابد من أن يكون هناك نظام واضح ومحدد بكل الأمور المتعلقة بهذه الجائزة.

وأشار إلى ان هذه الجائزة تهدف إلى تشجيع مراكز العمل المختلفة على التميز والإبداع والارتقاء إلى الأفضل في تطوير أدائها وتحسين خدماتها، وكذلك لخلق روح التنافس الإيجابي فيما بينها، فيما تهدف الجائزة بالنسبة للموظفين إلى تأصيل روح الإبداع والابتكار بين موظفي الجامعة للقيام بالواجبات الموكلة لهم على أكمل وجه وبأعلى مستوى الجودة والكفاءة.

من أجواء الحفل

حضور كثيف من قبل العاملين من مختلف الإدارات في الجامعة.

ثمن مدير الجامعة حسين الأنصاري دور الموظفين وأكد على دعمهم.

تميز عريف الحفل من إدارة العلاقات العامة والإعلام غنام الغنام بالتنقل بين فقرات الحفل.

حرص مدير جامعة الكويت على التقاط الصور مع العاملين المتميزين المكرمين.

حصلت إدارة الشؤون الإدارية ومكتب الاستشارات والتطوير المهني في كلية الهندسة والبترول على جائزة التميز الإداري للعام 2016.

م.مريم الرضوان من مكتب الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق وعبداللطيف بورسلي من إدارة الشؤون الإدارية حصلا على جائزة التميز الإداري للعام 2016.