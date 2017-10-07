العجمي: ندعو السلطتين إلى تخصيص جلسة لمناقشة التعليم

مقترحاتنا وافقت عليها الوزارة وشخص واحد عطلها عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي عدم وجود جدية ورغبة صادقة من قبل وزارة التربية في حل مشكلة الوظائف الإشرافية رغم أننا وجهنا عدة رسائل وبشكل مباشر لأصحاب القرار بالتربية، مشيرا الى ان الجمعية وبالتعاون مع إدارة التنسيق في التعليم العام وضعت الحلول المناسبة لها منذ عدة سنوات والتي نهدف من خلالها الى تحريك عجلة هذه الوظائف وإعطاء كل ذي حق حقه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العجمي للصحافيين خلال الاحتفالية التي أقامتها الجمعية بالتعاون مع مجمع الأفنيوز بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وأشار الى ان مقترحاتنا في تحريك الوظائف الإشرافية أخذت الضوء الأخضر من مجلس الوكلاء آنذاك لكن للأسف الشديد تم إيقاف كل هذه المقترحات من خلال شخص واحد فقط عطل، وقد نبعت هذه المقترحات بتوافق تام وبآليات ممكن تنفيذها على أرض الواقع خصوصا أنه من الممكن تعيين رئيسي قسم في التخصصات ذات الكثافة على سلم الانتظار، مشيرا الى ان مجلس مديري العموم قام بمناقشتها وخرجت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري بتصريح لجميع وسائل الإعلام لاعتماد هذا المقترح مع وجود ضابط وهو 27 صفا و700 طالب.

وأضاف العجمي اننا تفاءلنا خيرا بعد هذا التصريح لكن للأسف لم يطبق وتم إيقاف هذا المقترح، لافتا الى انه مع بداية العام الحالي صدرت ضوابط جديدة على هذا المقترح وهي وجود 5 سنوات كانتظار وهذا ما أكدناه في أكثر من لقاء مع الوزير والوكيل ووكيلة التعليم العام بأنه وضع ضوابط دليل على عدم الجدية في تنفيذ المقترحات.

وأوضح اننا فوجئنا بان عدد المستفيدين من هذه الضوابط على مستوى كل المراحل التعليمية 10 فقط وهذا دليل عدم وجود رغبة جادة وحقيقية من قطاع التعليم العام وإدارة التنسيق لحل قضية الوظائف الإشرافية والكرة تكبر يوما بعد يوم لذلك نتطلع لتفهم وزير التربية د.محمد الفارس ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري لأخذ الحلول والمقترحات في هذه القضية وحسمها بما ينعكس إيجابا على استقرار الميدان التربوي وتهيئة الأجواء المناسبة مع بداية العام الدراسي.

ودعا العجمي أصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية الى وضع التعليم على سلم أولوياتهم وتخصيص جلسة خاصة خلال دور الانعقاد القادم للتعليم يتم فيها بحث كل ما يهم الميدان التربوي ويجتمع فيه كل أصحاب الاختصاص وتقدم الرؤى والمقترحات التي تنهض بالتعليم بدولتنا الحبيبة الكويت، لاسيما ان المعلم بحاجة الى استقرار وظيفي ونفسي.

وحول الاحتفال بيوم المعلم العالمي بين العجمي ان هذا اليوم حددته منظمة اليونيسكو لتحتفل به الهيئات الحكومية والأهلية وإبراز دور المعلم ورسالته وتأثيره في المجتمعات ودوره الكبير في صناعة الأجيال، مشيرا الى اننا نقيم هذه الاحتفالية بالتعاون مع مجمع الأفنيوز، حيث تم تخصيص ركن للجمعية زاره مجموعة من طلبة المدارس من خلال وفود نظمتها وزارة التربية إضافة الى المعلمين والمعلمات وعدد من القيادات التربوية لتسجيل كلمة شكر وعرفان للمعلم، مشددا على ضرورة ان تكون له نظرة مختلفة خاصة ان مهنة المعلم من أفضل المهن.