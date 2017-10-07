الجامعة الأولى على مستوى إيرلندا

وقعت جامعة الكويت مذكرة تفاهم مع جامعة ترينتي دبلن التي تعتبر من أفضل الجامعات على مستوى أوروبا.

وأكدت نائب مدير العلاقات العامة من جامعة ترينتي دبلن جولياهوسي أنها مع الوفد المرافق زاروا وزارة التعليم العالي والتقوا الوزير د.محمد الفارس وكان اللقاء مثمرا للغاية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة في العديد من النقاط الخاصة بالتعليم العالي ومجالات متعددة أخرى مثل الابتكار والمشاركة وزيادة عدد فرص البعثات والمنح الدراسية للطلاب الكويتيين للدراسة في جامعة ترينتي دبلن.

وقد زار الوفد الايرلندي جامعة الكويت برفقة رئيس الجامعة د.حسين الأنصاري وتمت مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالتعاون البحثي بين الجامعتين والمجالات التي من الممكن أن يعمل فيها الطرفين معا، والأبحاث التي يمكن العمل عليها.

وأكدت هوسي ان جامعة ترينتي دبلن محاطة بالعديد من الشركات متعددة الجنسيات وخصوصا الشركات المتخصصة في المعلوماتية مثل غوغل وفيسبوك وغيرهما من الشركات العالمية ولذا فهناك الكثير والكثير من الفرص التي نستطيع توفيرها للطلاب في مناخ من الترحيب والتقدم.

وأشارت إلى ان جامعة ترينتي دبلن تعتبر الأولى على مستوى إيرلندا ومن أفضل الجامعات على مستوى أوروبا كلها، مشيرة الى وجود الكثير من الطلاب الكويتيين لدراسة العلوم السياسية والهندسية وإدارة الأعمال.

وقالت هوسي ان هناك زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب العرب الذين يدرسون في ترينتي ونحن كجزء من هذا الأمر نتطلع إلى المزيد من الطلاب ممن يتحدثون اللغة العربية خاصة الطلاب الكويتيين، ما يساعد بقية الطلاب على التعرف اكثر وأكثر على منطقة الشرق الأوسط.

وبخصوص عدد الطلبة الكويتيين في جامعة ترينتي دبلن، قالت ان هناك عشرين طالبا في مجالات الطب والأسنان والزراعة مؤكدة ترحيبها بفكرة فتح فرع للجامعة في الكويت.