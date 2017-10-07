بوقريص: الانتخابات تعزز لدى الطلبة القيم الديموقراطية واحترام الرأي الآخر

قـــال رئيس لجنـة انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة طلبة كلية القانون الكويتية العالمية العميد المساعد للشؤون الطلابية د.صالح العتيبي، والتي جرت اول من امس في أجواء تنافسية بين 9 مرشحين، اننا نأمل أن يكون الفائزون خير ممثلين لزملائهم الطلبة الذين منحوهم ثقتهم ويكملوا ما بدأته رابطة طلبة الكلية السابقة من تعاون مع إدارة الكلية للارتقاء بالعملية التعليمية في الكلية، والحرص على حل أي مشكلة ممكن أن تحصل بروح إيجابية، وكذلك العمل على مدار العام الجامعي على تنظيم الأنشطــة والفعاليــات الثقافيـــة والرياضيــة والترفيهية التي تساهم في بلورة شخصية الطالب، من خلال تزويده بالمعارف المتنوعة التي تثري ثقافته القانونية وتساعده على إبراز مواهبه وتنميتها.

وأضاف انه لا يسعني إلا أن أشكر طلبتنا على ما تحلوا به من مسؤولية في هذا اليوم الانتخابي، كما أشكر زملائي أعضاء هيئة التدريس الذين أشرفوا على اللجان الانتخابية لحرصهم على إجراء الانتخابات بالأسلوب الصحيح.

من جهتها، قالت مسؤولة الأنشطة الطلابية هدى أبو قريص إن إدارة الكلية حرصت هذا العام كما في الأعوام السابقة على توفير كل عوامل النجاح في انتخابات إدارة رابطة طلبة الكلية، وفي الوقت نفسه بين طلبتنا في هذا اليوم الانتخابي مدى التزامهم بالنظم واللوائح واحترامهم لحق المنافسة الشريفة بين زملاء الدراسة وهم يعيشون تجربة ديموقراطية تعزز لديهم قيم احترام الرأي الآخر، ما أدى إلى نجاح الجميع في هذه التجربة التي نأمل لمن حالفهم الفوز بالانتخابات تمثيل زملائهم الطلبة خير تمثيل بالتعاون مع إدارة الكلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإدارية السابقة لرابطة طلبة الكلية عقدت الجمعية العمومية العادية الأربعاء 4 الجاري، وحضرها حشد من الطلاب والطالبات، تم خلالها المصادقة على التقريرين المالي والإداري.

وكانت نتائج الانتخابات أسفرت عن فوز كل من الطلبة: مريم الرجيب - سنة أولى، وعبدالكريم الدويسان - سنة ثانية، وفاز بالتزكية يوسف الزامل - سنة ثالثة، ويوسف الشرقاوي - سنة رابعة، ويوسف الشمالي مسائي وماجستير، حيث استقبل غالبية الطلبة هذه النتائج بالتصفيق وإطلاق صيحات الفرح والأهازيج الحماسية وتبادل التهاني، وقد بلغت نسبة التصويت حوالي 80%.