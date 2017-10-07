أعلن رئيس الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة طلال العرب حرص الجمعية الحثيث على مد يد العون للطلبة من خلال إقامة وتنفيذ مشاريع تعليمية رائدة كان من أبرزها تقديم منح دراسية ومساعدات للطلبـــــة الكويتييــن الدارسين فـــي الجامعـــات الخارجيــــة والمتفوقين دراسيا في التخصصات العلمية النادرة (دراسات عليا) فــي (الماجستير والدكتوراه) من الجامعات الخارجية والمتمثلة بكل من جامعة مانشستر في بريطانيا(دكتوراه في الطب البشري) وجامعة Loughbrough في بريطانيا (دكتوراه في الهندسة الكهربائية والميكانيكية)، وجامعة Texas A&M بأميركا (دكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية)، وجامعة نورث كارولينا بأميركا (دكتوراه في الهندسة الكهربائية/ضوئيـات) وجامعــــــةGLASGOW ببريطانيــــا (دكتوراه في علوم القلب والأوعية الدموية الطبية)، وجامعة LEEDS BECKET (دكتوراه تقنية المعومات الطبية لمرضى السكر)، وجامعةKANSAS STATE بأميركا) ماجستير في الهندسة المدنية).

الجدير بالذكر أن هذه الدراسات والأبحاث العلمية التي يقوم بها الطلبة الكويتيون سوف يكون لها الأثر في إثراء البحث العلمي الفعال على الكويت واضاف العرب أن هناك مشاريع مستقبلية كثيرة ستنجز قريبا وستساهم بقوة في دفع عجلة التعليم والتطوير.