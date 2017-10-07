أقام مكتب التوجيه والارشاد بكلية العلوم اللقاء التنويري السنوي للطلبة المستجدين بحضور كل من العميد المساعد للشؤون الطلابية د.أديبة الحربان ورئيس مكتب التوجيه والارشاد د.محمد بن سبت.
ورحبت د.أديبة الحربان بأبنائها الطلبة المستجدين وعرفتهم بأقسام الكلية وتخصصاتها وعن أهمية الالتزام بالضوابط والآداب الجامعية وأبرزت دور مكتب التوجيه والإرشاد فيما يخدم مصلحة الطالب أثناء مسيرته الدراسية. وتمنت كل التوفيق والنجاح لهم في حياتهم الدراسية والعملية.
بدوره، شدد رئيس مكتب التوجيه والارشاد د.محمد بن سبت على ضرورة مراجعة الطلبة للمكتب في بداية كل فصل دراسي لإرشادهم أكاديميا مع ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية على صفحة معلومات الطالب، متمنيا لهم عاما دراسيا مليئا بالنجاح.