استقبلت عميدة كلية الآداب د.سعاد عبدالوهاب حفيد ملك لوكسمبورغ الأمير ألكسندر هيكتور برفقة وفد من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية وزيادة العمل على تعزيزها وتطويرها بالمستقبل.
وتطرق الجانبان إلى أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي، حيث تعتزم جامعة لوكسمبورغ تأسيس قسم للدراسات الشرقية، وقد قام الأمير ألكسندر والوفد المرافق له بزيارة معرض الكتاب السنوي لكلية الآداب وحضور محاضرة للدكتور عبدالمحسن الطبطبائي.