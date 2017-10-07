استقبل عميد كلية طب الأسنان د.عادل العصفور الوفد القطري من مركز حمد الطبي لطب الأسنان من دولة قطر الشقيقة وهم بروفيسور جوهان دو فرايس ود.غانم المناع ود.جاسم الحمادي.

حضر اللقاء كل من العميد المساعد للشؤون العلمية والأكاديمية البروفيسور رضوان العمر والعميد المساعد للشؤون الطلابية والأبحاث د.أريج الخباز ود.جواد بهبهاني والمدير الإداري جواد الغريب ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية.

وهدفت الزيارة إلى تنسيق التعاون بين الجانبين للاطلاع على نظام العمل الإلكتروني المعمول به بعيادات كلية طب الأسنان (تيتانيوم) بجامعة الكويت.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين كلية طب الأسنان ومركز حمد الطبي لطب الأسنان، والتعرف على آخر التطورات العلمية والتكنولوجية والعمل على تطويرها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات.

وفي ختام الزيارة شكر الوفد القطري كلية طب الأسنان متمثلة بعميدها د.عادل العصفور والهيئة الاكاديمية والإدارية على حسن الاستقبال والاهتمام ببرنامج الزيارة، آملا استمرار التعاون في المستقبل.