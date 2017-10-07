في معرض سعيه لتعزيز الأبحاث ذات الجودة العالية في جامعة الكويت، وتشجيع المجتمع البحثي في الكليات لتأليف ونشر الأوراق العلمية ذات المستوى العالمي، استقبل نائب مدير الجامعة للأبحاث د.طاهر أحمد الصحاف ومساعداه د.حيدر بهبهاني ود.ليلى نايف معروف، كلا من يونغ سوك شي- رئيس شركة الناشر Elsevier الهولندية والوفد المرافق له، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2017.

وجاء هذا اللقاء بين جامعة الكويت وشركة Elsevier من منطلق إيمان قطاع الأبحاث بأن الأبحاث الجيدة تستحق النشر والقراءة الواسعة، وأن تصل لعموم الباحثين والمجتمع بغرض فائدة المجتمع البحثي، ولتحسين التقييم العالمي وتطوير المخرجات البحثية في الكليات فيما يتعلق بإصدار مخرجات بحثية ذات قيمة عالية ونشرها في المجلات ذات التأثير العالي، وليكون المجتمع البحثي على دراية بأساسيات تأليف وكتابة ورقة علمية ناجحة وعالية الجودة.

والجدير بالذكر أن شركة Elsevier تعتبر من كبرى الشركات الناشرة على مستوى العالم، حيث لها تعاونات بالنشر مع ما يزيد على 20.000 منتج للاحتياجات التعليمية والتخصصية في مجالات العلوم والرعاية الصحية حول العالم، وتساعد هذه المنتجات الباحثين على إنجاز الاكتشافات والتعاون مع الحكومات والجامعات لتقييم وتحسين الاستراتيجيات البحثية الجديدة.