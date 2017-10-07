عبدالله الراكان

استقبل مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي شهد شبيب في مكتبه، وذلك لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالطلاب وفتح باب التعاون مع الهيئة وتوضيح دورها.

وشدد عبدالرحمن المطيري على حرص الهيئة في الاستماع لمتطلبات الشباب في المجتمع الكويتي بشكل عام وبالمجتمع الأكاديمي بشكل خاص، مؤكدا أن الهيئة ومن منطلق إيمانها التام بأهمية المجتمع الأكاديمي وما يخرجه من طاقات شبابية قادرة على صناعة المستقبل، ستأخذ بالملاحظات المذكورة في الاجتماع.

وقال إننا نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى التعريف بدور الهيئة ليتسنى للشاب أن يتقدم بالمقترحات والأفكار التي من شأنها أن تخدم البلاد في المرتبة الأولى والمجتمع الشبابي في المرتبة الثانية، مبينا ان الهيئة ارتأت إقامة ورش متنقلة في المستقبل القريب للتعريف بدورها للشباب في المجتمع الأكاديمي.

بدورها ثمنت شهد شبيب بادرة مدير هيئة الشباب عبدالرحمن المطيري باستقباله لممثلي الاتحاد الطلابي، مبينة أن ذلك يدل على حرص الهيئة على الاستماع إلى آراء الشباب والطلاب وتبني اقتراحاتهم.

وأكدت ان اللقاء نتج عن مجموعة من المخرجات على رأسها فتح باب التعاون مع الهيئة العامة للشباب والمجلة الإلكترونية، وإقامة الحلقات النقاشية بمشاركة الجموع الطلابية وتسليط الضوء على بعض النقاط التي يعاني منها الطالب لإيجاد الحلول المناسبة لها.