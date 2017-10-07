عبدالله الراكان

أعلن نائب رئيس المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة في الكويت 2017 عميد كلية التربية الأساسية في للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فهد الرويشد عن انطلاق المؤتمر في الفترة من 29 إلى 30 الجاري.

وقال الرويشد في تصريح صحافي ان المؤتمر والذي يأتي تحت شعار «واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة» يسعى إلى تحقيق أقصى استفادة علمية وأكاديمية في مجال علوم الرياضة وتطوير البرامج الدراسية والأكاديمية واكتساب الخبرات العلمية لأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية وجميع المهتمين والمختصين بمجال التربية البدنية والرياضة في الكويت والدول العربية.

وأوضح الرويشد ان المجال الرياضي يضم قطاعات متعددة كالقطاع الحكومي والأهلي والخاص ويخدم شرائح المجتمع من كل الأعمار والأجناس ويقدم خدمات الممارسة والمنافسة والمشاهدة من خلال مؤسسات رياضية تعرف بأنها تكوين اجتماعي يرتبط بالمجال الرياضي كمهنة وصناعة وأسلوب حياة وتواجه تلك المؤسسات في مجتمعاتنا العربية تحديات فرضتها استعدادات الانتقال إلى ملامح نظام عالمي جديد للرياضة.

ولفت إلى ان محاور المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة تتضمن التربية البدنية المدرسية والإدارة في المجال الرياضي والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية البدنية والرياضة، والترويح الرياضي والرياضة للجميع، والمستحدث في مجال التدريب الرياضي، والرياضة لذوي الإعاقة.

وذكر الرويشد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة في قسم التربية البدنية والرياضة بكلية التربية الأساسية تتشرف بدعوة جميع المهتمين بالتربية البدنية وعلوم الرياضة بالوطن العربي والمتخصصين بكليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية والمؤسسات الرياضية بالوطن العربي والمجتمع الدولي للمشاركة في المؤتمر والإسهام بأوراق بحثية أو مقالات أو أفكار يمكنها أن تقدم حلولا لمواجهة تحديات الرياضة العربية على المستويين الممارسة والمنافسة.