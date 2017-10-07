ابتكر عدد من المهندسات من قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ابتكارا علميا حديثا غير تقليدي يهدف إلى التقليل قدر الإمكان من عملية التسجيل المتأخر (فترة الباي فورس) في جامعة الكويت، وجعل عمليات التسجيل أوتوماتيكية في النظام وعدم استخدام التسجيل اليدوي خلال فترة التسجيل المتأخر، وهذا المشروع بإشراف د.عادل علي وم.علي شاه. والمهندسات هن: خلود عربيني، وسارة الهاشل، وحوراء عبدالرزاق، وخديجة البلوشي.

وحول المشروع، قالت خلود عربيني ان هذه الدراسة تسعى إلى تحسين طلب الطالب من الدورات في جامعة الكويت، والهدف من هذا المشروع دراسة تحليل النظام من أجل التوصل إلى الحل الأمثل من أجل تعزيز أداء الجدول الدراسي، ولتحقيق ذلك تم استخدام أدوات الهندسة الصناعية المختلفة للمساعدة في تحديد الطلب المتوقع من الطلبة (التنبؤ - وقياس - وتحليل المسح) حيث تم اختيار طريقة التسلسل الزمني للتنبؤ وتم تطبيق: «المتوسط المتحرك، التجانس الأسي، والموسمية»، وأفضل نتيجة يتم تطبيق القياس المعياري مع الجامعات الداخلية والمحلية «هارفارد وغاست».

ومن جانبها، قالت سارة الهاشل إنه سيتم تطبيق تحليل المسح لقياس تفضيلات الطالب. وفي نهاية المطاف نتائج أدوات الهندسة الصناعية حيث تستخدم لتوليد مؤشر الطلب من أجل حساب الطلب المتوقع للفصل الدراسي المقبل.

واضافت ان من مميزات المشروع إلغاء فترة التسجيل المتأخر لخدمة الطالب بشكل كبير، ومعرفة كل قسم في جامعة الكويت لمتطلبات الطلبة من طرح المواد.

وعن الصعوبات التي واجهتهن، قالت الخريجة حوراء عبد الرزاق إنها تمثلت في صعوبة الحصول على المعلومات الكافية من قبل الأقسام العلمية والأدبية، ومن ايجابيات المشروع تقسيم الوقت بشكل منظم بين أعضاء الفريق والاجتماعات الأسبوعية الدائمة من أهم عوامل إنجاز المشروع بالشكل الصحيح.

بدورها، الخريجة خديجة البلوشي إنهن يطمحن لتطبيق المشروع على أرض الواقع لما فيه مصلحة للطالب وإدارة الجامعة بشكل عام من إداريين وطلبة ومشاركة المشروع في مسابقة علمية أو تطويره.