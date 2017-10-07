ضمن نطاق برنامج رعاية الموهوبين بكلية العلوم الإدارية عقد العميد المساعد للشؤون الطلابية بالكلية د. نايف الشمري لقاء مع عضو هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة الكويت ومستشار معتمد من السويد بتقييم الابتكار وتطوير المنظمات، وصاحبة فكرة استراتيجية الابتكار في جامعة الكويت للخطة الخمسية القادمة 2017-2022 د.انتصار المضاحكة.

وهدف اللقاء الى بحث سبل وضع اللبنة الأساسية لتحقيق أهداف برنامج رعاية الموهوبين التابع لمكتب العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الإدارية، عبر تقديم الاستشارات اللازمة نحو بناء آلية تقوي إبداعات الطالب الموهوب من خلال مشاركته في لقاءات ودورات متخصصة في مجال الابتكار والإبداع لاستكشاف وصقل موهبته الذاتية.

ومن جانبها أكدت المضاحكة على الضرورة القصوى لتركيز الدعم لتنمية الموهوبين والمبدعين واستثمارهم موضحة أنهم صناع النهضة وعدم الاهتمام بهم يعده الخبراء هدرا كبيرا لمصادر المؤسسات. وأكدت العلاقة الايجابية بين الاهتمام بالموهوبين وارتفاع مستواهم الأكاديمي.

وبينت د. المضاحكة أهمية توفير بيئة اجتماعية مناسبة تجمع الموهوبين معا، في جو مفعم بالتعاون والمحبة والاستعداد لتبادل خبراتهم كموهوبين معا وذلك للسعي إلى تحقيق النجاح في المستقبل، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال عقد لقاء تنويري دوري في المجتمع الطلابي يجمع بين الطلبة الموهوبين وأحد الشخصيات اللامعة في مجال موهبة الطالب.

ويهدف هذا اللقاء إلى تشجيع الطلبة الموهوبين على اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو الارتقاء بموهبتهم والسعي إلى بحث سبل نجاحها على الصعيد الوطني والدولي، كما يهدف إلى تشجيع الطلبة الموهوبين الآخرين نحو الظهور والاندماج في مجتمع المواهب لإبراز ما يتميزون به من مواهب في مجالات الحياة الإنسانية.

وبدوره قدم الشمري شكره للخبيرة د.انتصار المضاحكة على مقترحاتها البناءة لنجاح برنامج رعاية الموهوبين بكلية العلوم الإدارية موضحا ضرورة إنشاء مجلس أمناء للبرنامج يضم شخصيات داعمة لمواهب الطلبة يسعى إلى تقديم الرعاية المثلى لطلبتنا الموهوبين.